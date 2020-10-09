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【藝術美酒】軒尼詩X.O夥建築大師推150周年藝術禮盒　全球限量150瓶刻有編號簽名粉絲必藏

休閒 11:47 2020/10/09

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

軒尼詩X.O為紀念誕生150週年，特別首次與著名建築大師Frank Gehry合作推出限量版珍藏酒瓶，相信必為粉絲收藏之選。

軒尼詩X.O為紀念誕生150週年，特別首次與著名建築大師Frank Gehry合作推出限量版禮盒和全球限量150瓶大師紀念版珍藏酒瓶，每瓶標有編號，並鐫刻了Frank Gehry的簽名，相信必為粉絲收藏之選。

瓦楞紙禮盒向其70年代設計的瓦楞紙板家具系列致敬。（相片：店家提供）

屢獲殊榮的建築師Frank Gehry一生創作了不少劃時代的佳作包括畢爾包古根漢美術館、巴黎路易威登基金會等，一直突破創作界限，例如彎曲的地面、傾斜的牆壁等，透過情感和視覺，將不可能的想像化成事實。

Frank Gehry以以軒尼詩干邑區的夏朗德河為靈感。（相片：店家提供）

在全球限量大師珍藏及X.O限量版禮中，在設計上亦有同樣突破，以軒尼詩干邑區土壤、藤蔓以及流過軒尼詩酒廠波光粼粼的夏朗德河為創作靈感，選擇能捕捉光線的材料，在酒瓶周圍產生水花的錯覺，尤如漂亮的藝術品。

大師珍藏版尤如雕塑 

大師紀念版軒尼詩X.O全球只有150瓶，瓶身的皺紋外殼飾面以24K鍍金青銅製成，反射着宛如河水般流動的閃爍光芒。雕塑般的酒瓶放置於呈裂紋狀的半透明玻璃展示座上，展現流水和光線互相結合的視覺效果。

大師紀念版軒尼詩X.O全球只有150瓶，瓶身的皺紋外殼飾面以24K鍍金青銅製成，宛如河水般流動。（相片：店家提供）

所有紀念版酒瓶皆標以編號，並鐫刻Frank Gehry的簽名。酒瓶、展示座和取酒器放置於刻有建築師簽名的瓦楞紙禮盒中，向其70年代設計的瓦楞紙板家具系列致敬。

限量版禮盒金色酒瓶矜貴

至於限量版禮盒同樣矜貴，金色玻璃瓶體現了Frank Gehry的重要藝術主題：光線的折射。

限量版禮盒特別設計的禮盒通透明亮，金色玻璃瓶體現了光線折射。（相片：店家提供）

特別設計的禮盒通透明亮，若隱若現般顯現出內裡玻璃酒瓶的經典輪廓。於10月在連卡佛和香港的各大酒窖出售。

詳情可按此參閱

記者：陸明敏

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