【美食速報】東海堂推日本甜品師設計秋日限定蛋糕　精選日本四國蜜柑柚子享地道東洋風

▲ rome東海堂推出3款以日本四國食材做主題的3款蛋糕，包括這款愛媛縣瀨戶香蜜柑伯爵茶慕絲蛋糕(239元)。(餅店提供)

踏入十月，秋意漸濃，arome東海堂特意搜羅多款日本四國的優質食材，由日本甜品師設計3款秋日限定「四國豐作誌」蛋糕，精緻的日式甜點造型令人充滿驚喜。

日本四國位於著名的瀨戶內海與太平洋之間，由德島縣、香川縣、愛媛縣及高知縣組成，氣候溫和多晴，孕育出豐富的農作物產。arome東海堂邀得日本富經驗的甜點師郷知詠子，在擁有豐富物產的日本四國中，精心挑選四國3種著名的食材，包括：由三種蜜柑配種出產的瀨戶香蜜柑、獲評為「日本一」的中山町栗，以及優質的愛媛柚子作主食材，帶來全新的「四國豐作誌」蛋糕。

▲ 東海堂新推出的蛋糕，賣相精緻。(食店提供)

三款蛋糕包括：愛媛縣瀨戶香蜜柑伯爵茶慕絲蛋糕(239元)，蛋糕面層鋪滿瀨戶內海橙片、柑橘果凍及伯爵茶果凍，香甜的味道為味蕾帶來清新滋味。蛋糕夾層以伯爵茶慕絲蛋糕配搭瀨戶香蜜柑醬，夾著朱古力蛋糕及榛子脆脆，陣陣茶香縈繞蜜柑甜蜜果香，脆脆夾層更令口感昇華。

另一款是：愛媛縣中山町和栗焙茶慕絲蛋糕(239元，10月10日起發售)，蛋糕面層以幼滑栗子蓉設計成精緻的漩渦，輕輕盛起飽滿的原粒栗子，味道甘甜軟糯。滿滿的栗子蓉漩渦下，以清香焙茶蛋糕、中山町和栗慕絲及栗子粒層層相間，呈現栗子的濃厚口感及焙茶的淡雅滋味，更為栗子獨有的香氣添上陣陣幽香。

▲ 愛媛縣中山町和栗焙茶慕絲蛋糕(239元，10月10日起發售)(餅店提供)

還有這款：愛媛縣柚子二重芝士Cake Little蛋糕(159元)，以晶瑩的柚子寒天覆蓋面層，內層則是幼滑馥郁的愛媛柚子軟芝士慕絲，配搭輕盈愛媛柚子芝士蛋糕及消化餅餅底，味道滿有層次感。

▲ 愛媛縣柚子二重芝士Cake Little蛋糕(159元)(餅店提供)

查詢：2739 1328

記者：Mabel