【千言慢煮】楊千嬅向汪明荃坦誠分享心事　阿姐屹立藝壇58年：要對自己有信心

▲ 楊千嬅邀請阿姐汪明荃當「千言．慢煮」嘉賓。

楊千嬅開設的YOUTUBE頻道「MY LIVE TV」內，第3集「千言．慢煮」邀請的嘉賓是千嬅的超級偶像阿姐汪明荃。今集主題環繞生活壓力，二人無論在日常生活或工作上都不時帶來壓力，千嬅以煮美食來減壓，至於阿姐則以不停學習來減壓。

當中，Liza姐在節目中的坦誠剖白，更令作為後輩的千嬅十分感動。

【千言慢煮】楊千嬅開YouTube頻道示範家庭菜 跟谷祖琳大談在職媽媽辛酸

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阿姐直言入行以來壓力大

阿姐汪明荃自言入行58年以來，一直承受不少壓力，所以自己時刻保持「作戰狀態」，希望做足100分：「要對自己有信心，有時做呢樣嘢係我想你哋去睇，而唔係你要我去做，有好多人好過自己，但係要做一個可以代表自己嘅嘢，所以呢個就係叫Liza姐或者叫汪明荃。」

千嬅聞言即說：「聽完阿姐一席話舒服晒！」阿姐對千嬅說：「你都可以咁，你都有個勇字。」

千嬅覺得人太渺少，人生太短，不應浪費時間去感受壓力，阿姐亦十分認同。

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楊千嬅大讚阿姐勁不用她出聲，阿姐已開口講中她的心事，因為阿姐的人生經驗可以多角度看透每件事，所以她很喜歡與阿姐分享心事。

阿姐表示，她身為長輩，有些人希望她能給予意見，不過她也是個普通人，只能分享自己的經歷，她的意見亦未必人人合用，阿姐最後笑說：「唔好咁驚，最緊要鎮定！」