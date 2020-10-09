同理心理解文化差異　打破種族隔膜

設計思維（Design Thinking）重視以人為本，運用同理心，能發掘痛點，並有助定義問題。社會企業愛同行（WEDO GLOBAL）創辦人之一吳宗麟（Bosco）於2015年接觸到設計思維，另一位創辦人黃靜虹（Eva）亦於2017年在史丹福大學修讀了相關學科，自此他們在公司運作上應用了更多設計思維的元素。他們希望運用設計思維提倡多元文化教育，減少社會對少數族裔的種族歧視，提高本地華人對於少數族裔的文化認識。因此他們向參加者收集意見，並積極檢討他們的活動能否真正幫助少數族裔解決他們面對的問題。

和平共融源於理解 同理心助定義問題

Bosco修讀大學時，遇見來自斯里蘭卡的Frank，一個在2004年南亞海嘯中失去了所有家人的倖存者，自此改變了對南亞裔人士的看法，更讓他萌生讓香港多元文化和平共融的理念。愛同行於2001年成立後，主要舉辦商對客（B2C）的文化導賞團，希望大家在親身接觸少數族裔人士後，能深入了解他們並放下成見。

透過設計思維，Bosco了解到想幫助香港的少數族裔人士，必須先以同理心（empathy）了解他們的困難及需要。他着手以南亞裔人士的角度出發，研究他們在香港面對的問題，發現語言及文化差異，例如宗教、飲食等，是他們難以融入的主要原因。定義（Define）問題同樣重要，愛同行會尋找問題的根源，發掘在文化差異下少數族裔真正面對的問題。針對各種問題，愛同行舉辦了不同活動，例如同時請華裔及非華裔導師協助少數族裔學生更有效地學習中文，希望讓他們不再害怕面對中文。文化導賞團亦轉以商對商（B2B），以機構和學校為主，經過培訓的少數族裔導賞員及文化大使會帶領本地華人走入少數族裔的社區，讓他們體驗少數族裔的文化及生活，減少既定印象及負面觀念。

▲ 由經過培訓的少數族裔青年擔任導賞員及文化大使，帶領本地華人走進少數族裔的社區，讓他們親身接觸與了解少數族裔的文化及生活，減少固有的既定印象及負面觀念。

傳授設計思維技巧 教導學生互相了解

愛同行的活動亦會按照社會及少數族裔的情況作出調整，務求能照顧到參與者及少數族裔的需要。為了讓華裔及非華裔青年互相了解及合作，愛同行從2016年起一直舉辦青年領袖計劃。導師會教導參加計劃的學生設計思維的技巧，讓他們思考如何令社區內的文化及種族共融更好。

除了照顧學習上的需要，愛同行亦留意到學生更喜歡體驗的環節。按照學生的需求改善導賞團的內容後，不但提高了他們的興趣，更得到學校的讚賞。參與的學生透過與少數族裔人士以中文溝通，更是消除了對南亞裔人士本來的負面印象。這一切的出發點亦與設計思維的以人為本及同理心如出一徹。

▲ 透過舉辦中文滿FUN班分享會，讓少數族裔社區領袖分享有效學習中文的經歷，協助和鼓勵非華裔中小學生努力學好中文。

設計思維行之有效 共融理念薪火相傳

Bosco認為設計思維是一套很有效的思考過程，令愛同行找出香港少數族裔社群的需要，設計不同活動切合參加者，更希望他們能利用自己學到的知識及經驗回饋社會。他表示，有兩個曾參與領袖計劃的南亞裔人士入讀了港大護理系，亦有華裔學生在完成計劃後受愛同行推薦成功加入平等機會委員會，參與推動種族平等共融青年諮詢小組。也有許多參與過領袖計劃的學生成為了愛同行中文班及導賞團的導師，甚至在政策倡議上提出意見。

▲ 透過舉辦中文滿FUN班分享會，讓少數族裔社區領袖分享有效學習中文的經歷，協助和鼓勵非華裔中小學生努力學好中文。

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