【新冠肺炎】消息：帝苑酒店意大利餐廳職員確診或涉共用更衣室　部分住客轉往美麗華酒店

▲ 位於尖東的帝苑酒店，住客須於中午前撤離。（吳卓峰攝）

帝苑酒店指接獲衞生署通知，住客須於中午前撤離，酒店及各餐廳10月9日至22日暫時休業。帝苑酒店近日先後有2名住客和餐廳職員確診，先有一名於帝苑酒店3樓一間越南餐廳做樓面工作的43歲男子（個案編號：5132）確診，一日後再有2名均於10月2日入住的泰籍女子（個案編號：5134、5142）確診。消息指本港今日新增約8宗確診個案，包括數名帝苑酒店員工。

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帝苑酒店回覆稱，前晚(8日)接獲衞生防護中心通知，酒店 Sabatini意大利餐廳一名服務員確診新冠肺炎（個案

編號：5163，應於今日公布），並要求酒店入住的房客於 今天中午前撤離酒店。

TOPick記者在帝苑酒店發現酒店出入口已設封鎮線，現場消息指不多於57人疏散，大概在12點才開始撤離接受隔離檢疫，將會安排旅遊巴接載需要撤離的住客，同時會封路配合撤離行動，據了解有部分住客會安排入住尖沙咀美麗華酒店。有關帝苑酒店回應，即看:【下一頁】

消息指，再多一名意大利餐廳職員確診，正調查是否涉及共用更衣室傳播。其網頁表示「餐廳由即日起進行餐廳及廚房消毒、清潔以及維修保養，為客人預備一個更清潔衛生的餐飲環境。Sabatini將於10月23日重開，希望到時能為您服務。」

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記者：曾秋文、伍瑋瑋