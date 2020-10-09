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【日本新事】哥斯拉主題園區登陸兵庫縣淡路島　等身1比1哥斯拉10月10日霸氣亮相　

休閒 11:28 2020/10/09

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

哥斯拉主題園區10月10日登陸兵庫縣淡路島了！

日本的動漫影響力驚人，即將在10日正式開幕的兵庫縣淡路島動漫主題樂園「二次元之森」，正有一個哥斯拉主題園區，世界最大的1:1全尺寸哥斯拉也首度在鏡頭前曝光，讓人渴望疫情快過，訪望這星級大怪獸的獨有魔力！

訪客也可從空中滑行進入哥斯拉嘴巴裏的「體內突擊」。(相片來源︰TM & ©TOHO CO., LTD.)

這座主題園區擁有自己的哥斯拉原創故事，故事設定成來到這裡的每個參加者都是「研究員」。哥斯拉曾在一個颱風夜裡，從淡路島登陸，造成島上巨大災害，政府為了防止怪獸再度來襲，成立了哥斯拉淡路島研究中心，也是全球第一座哥斯拉主題遊樂園。

遊客入園後，會對休眠中的哥斯拉展開作戰，並能選擇兩種攻擊行動：從空中滑行進入哥斯拉嘴巴裏的「體內突擊」，以及從哥斯拉外殼進攻的「體外監視路線」。成功接近哥斯拉後，遊客必須拿起特殊槍枝進行射擊，阻止「哥斯拉細胞」繼續增殖。

接近哥斯拉後，遊客必須拿起特殊槍枝進行射擊，阻止「哥斯拉細胞」繼續增殖。(相片來源︰TM & ©TOHO CO., LTD.)

園區主角「1:1全尺寸哥斯拉」，為2016年上映的電影《正宗哥斯拉》為設計原型。雖然僅做出頭部，下半身埋在地底，但總長度達到了120公尺，是目前全世界最大的哥斯拉模型。

園內還有全世界第一座永久型的「哥斯拉博物館」，遊客將可親自欣賞東寶所提供，在《正宗哥吉拉》電影中出現的真實場景模型，以及歷代電影曾使用，超過100種以上的怪獸模型和拍片道具。

哥斯拉迎擊作戰 國立哥吉拉淡路島研究中心

地址：兵庫縣淡路市楠本2425番（二次元之森 F停車場附近）
開幕時間：2020年10月10日
票價：大人（12歲以上）3800日元、小孩（5至11歲）2200日元、4歲以下免費

撰文︰馮柏偉

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