【新冠肺炎】李漢城：酒店房辦大型派對或違規　業界須把關否則由政府規管將影響生意

▲ （經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情反彈，有不少市民疫情下湧至酒店「staycation」，衞生署署長陳漢儀昨指聯同旅遊事務署約見酒店業界，要求加強防疫措引。香港酒店業主聯會執行總幹事李漢城指，近日有年輕人於酒店房辦大型派對，違反相關規例，職員上門勸阻不果；聯會已向業界發指引，強調酒店亦有責任把關，如不自律由政府出手，或有很多連帶後果，最終影響生意。

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香港酒店業主聯會執行總幹事李漢城接受電台訪問時指，部分酒店希望於疫情下透過刺激本地消費減低損失，而近日亦有年輕人於酒店房間舉行大型派對，違反《旅館業條例》等，甚至有人拒絕配合酒店職員指示，當職員上門勸喻時，更有客人會鎖門不理睬。

他相信，大部分市民不會於酒店房間內舉行派對，但不排除尤其年輕人有見高級酒店房價較以往平，於是「一窩蜂」入住，形容是無可厚非；作為服務業界會於合理情況下滿足顧客需要，惟如有客人對他人造成滋擾、違反法例，又拒絕配合指示，建議職員馬上報警處理。

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李漢城又重申，酒店房間是提供住宿，非用作開派對，強調酒店方面有責任把關，並需注意有否違反相關規例；聯會昨日已向酒店業界發出指引，包括要求進入酒店房間的人要登記、多巡查及勸喻等，如果有業界不遵守，只是個別管理人員的決定。

他提醒，一旦出現大型感染群組或因此發生意外如火警等，將影響酒店國際聲譽；如果業界不自律，令政府「出手管業界」，可能會帶來很多連帶後果，最終影響生意。

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責任編輯：陳正怡