【低薪保母】$180聘保母3.5小時照顧7歲女　港媽列6大要求包辦煮兩餐清潔接放學

▲ 有港媽以$180聘請保母3.5小時，照顧7歲的小學女童。

不少家庭僱用外傭照顧小朋友及做家務外，也會招聘鐘點或保母，鐘點及保母很搶手，時薪高也未必請得到。有港媽在社交平台發布招聘保母細節，提出以180元聘請保母3.5小時，照顧7歲的小學女童，要求煮兩餐、清潔、接放學等，引起網民熱議認為港媽出手太低。

該名港媽近日於facebook群組「鐘點/家務助理集中地((香港)) 」發帖，表示保母「主要照顧7歲小學生，在家另有人協助」，又指出工作簡易，實際工作時間及日數可商議，一星期約需工作3至4天。

保母工作3.5小時一腳踢

港媽寫道工作地點在堅尼地城，距離港鐵站5分鐘路程，樓下有巴士及電車站。不過，她開出的工時及薪金令網民嘩然，就是180元工作3.5小時，即時薪52元。她分享的工作流程如下︰

12:30pm 準備簡單午餐

1:20pm 樓下等校車（齋坐有櫈）

2pm 清潔（1小時以內）

可離開（休息自由時間）

4pm 準備簡單晚餐

5pm 離開

▲ 180元工作3.5小時，即時薪52元。（帖文截圖）

依她所說，整個流程由下午12時30分至5時，只是在下午3時至4時為休息時間，因此保母的工作時間為3.5小時。她亦列出6大要求，包括戴口罩、有愛心、有耐性、易相處、細心及衛生。

網民爆料原帖文時薪僅40元

有網民截圖爆料指出，港媽以上招聘帖文經過修改，前一天的帖文指明主要照顧7歲小學女童，而且中間沒有休息時間，保母需做足4.5小時才獲180元，即時薪僅40元。原帖文寫著下午3至4時為小朋友做功課時間，期間保母「1小時齋坐」。

▲ 港媽原本帖文是保母需做足4.5小時才獲180元，即時薪僅40元。（帖文截圖）

由於帖文被網民抨擊刻薄，估計港媽因此修改內容，其後更把帖文刪除。網民留言批評港媽低薪聘保母，表示「180蚊一個鐘就差唔多」、「真係堅離地喎」，並有感港媽覺得做保母很簡單，不尊重別人的工作。其中一名網民留言︰

其實僱主又好，鐘點又好，大家都要均真 + 一個誠字，找一個好幫手不容易，找一個好僱主也不容易。

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責任編輯︰王明芳