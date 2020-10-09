【不斷更新】帝苑酒店約80名住客需要撤離　部分職員須入住竹篙灣檢疫中心

▲ 帝苑酒店再有意大利餐廳職員確診，住客中午前需要撤離。（曾秋文攝）

政府指本港疫情似有反彈趨勢，消息指今日新增約8宗確診個案，其中帝苑酒店接獲衞生署通知，住客須於今日中午前撤離，酒店及各餐廳10月9日至22日暫時休業。帝苑酒店近日先後有2名住客和餐廳職員確診，先有一名於帝苑酒店3樓一間越南餐廳做樓面工作的43歲男子（個案編號：5132）確診，一日後再有3名均於10月2日入住的泰籍女子（個案編號：5134、5141、5142）確診。

13:00 pm

不過直至下午1時，衞生署的旅遊巴仍停在酒店門外，未有安排住客離開。

11:00 pm

酒店今日表示，酒店 Sabatini意大利餐廳一名服務員確診新冠肺炎（個案編號：5163），預料有關個案詳情今日公布，消息指當局會調查是否與共用更衣室有關，詳情即看:【下一頁】

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TOPick記者在早上10時開始，跟進酒店住客撤離情況，其中住客陳小姐因家裡需要裝修，故租住酒店2個月，至昨晚接獲酒店通知指今早需要撤離。她將被轉往美麗華酒店繼續居住，指雖然撤離的時間有點倉卒，但仍滿意有關安排。

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10:00 am

現場消息指，衞生署將於中午12時到酒店，為酒店的57名員工初步登記及量度體溫等，其後，有關人士將被送到竹篙灣檢疫中心及八鄉少年警訊中心的檢疫中心；至於酒店內的80名住客亦需要要下午2時前離開酒店。

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記者：曾秋文、郭詩詩