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【天生一對】伯伯5年前因車禍失左眼　機緣巧合領養超活潑單眼貓咪

休閒 13:16 2020/10/09

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伯伯5年前因車禍失左眼，機緣巧合領養單眼貓咪互相陪伴。

領養寵物代替購買，隨時會有意想不到的緣份。美國俄亥俄州一名62歲的伯伯，5年前因車禍失去左邊眼睛，近日卻在機緣巧合之下領養到一隻同樣失去眼睛的貓咪，互相陪伴。

命中注定的寵物

Larry Scott於5年前發生車禍，當時他有腦出血的問題，不但要重新學習走路，更失去了左邊眼睛。他與妻子本來有養貓，但今年5月貓咪離世，終年20歲，因此Larry與妻子決定上月領養另一隻貓咪。

這隻貓咪豹4個月大，剛到收容所時身體極之虛弱，眼部甚至受到細菌感染，需要移除右眼。起初，他們並沒有特別打算領養身體有殘障的貓咪，但當妻子看到這隻「獨眼貓咪」後，毫不猶豫決定要領養牠，Larry亦同意。

治療後非常活潑

雖然他們目前只領養貓咪近3星期，但Larry指他們共渡的時光非常美好，貓咪亦已經習慣在新家的生活。經過治療後，貓咪現時非常活潑，並十分喜歡玩具。

他們現時仍未幫貓咪改名，Larry指妻子一般叫牠「Mr Love」，但他就叫貓咪做Killer，因為牠每次玩耍時都像要殺死玩具一樣。Larry甚至認為Killer並沒有意識到自己殘障：

牠每天都在玩耍，玩到就像以後沒有時間一樣，不知道自己只有一隻眼睛。

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責任編輯︰陳珈希

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