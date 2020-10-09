涉披露警員家屬資料　電訊公司職員罪成官指勢判監

▲ （經濟日報資料圖片）

去年反修例示威期間，32歲電訊公司職員涉使用公司電腦，對客戶個人資料進行「起底」，並將警員家屬的資料「報料」 到Telegram群組「老豆搵仔」，被控不誠實地獲益而取用電腦罪、披露未經同意獲得個人資料等共5項控罪，早前否認控罪受審，今（9日）於區域法院被裁定首4項罪名成立，另1項遊蕩罪罪脫。法官裁決時指，被告並非在履行職務，亦違背公司對其信任。法官表明案情嚴重，勢必判監，押後判刑至11月3日以索取被告的背景報告，被告還押候懲。

被告陳景僖（現年33歲）被裁定3項使其本人或他人不誠實地獲益而取用電腦罪及1項披露未經資料使用者同意而取得的個人資料罪罪名成立，另1項遊蕩罪則罪名不成立。

法官姚勳智今裁決時指，香港電訊（HKT）經理曾確認，被告在未獲授權下查閱客戶資料，而被告在工作中亦毋須接觸有關資料，認為被告透過公司電腦作出查閱，無論出於無聊、確認某些資料的真確性，或認為「某些人作法不對而希望他人不與他來往」，均非履行職務，亦違背公司對他的信任，裁定他取用該電腦的行為不誠實，故首3項罪名成立。

法官續稱，就披露未經資料使用者同意而取得的個人資料罪，辯方不爭議被告未經同意披露陳姓事主的資料，僅爭議是否對陳造成心理傷害。法官指出，陳的心理報告指他因「起底」而受困擾，事發後情緒及行為大變，包括感到無助、脆弱、擔心自己及家人人身安全，認為起底對陳造成心理傷害，故裁定罪名成立。

就控方指控被告曾於紅磡警署對面徘徊，並以手機向警署方向拍攝，法官認為被告的確有徘徊及逗留，但女警身處警署內隱蔽之處，被告亦較難看見她，難以肯定被告行為導致女警擔心其安全，裁定遊蕩罪名不成立。

法官引述控方案情指，警員發現被告在警署對面以手機拍攝，遂將他截停，當場搜出3部手機，內有警署停車場照片，手機另向Telegram群組發放了警員家屬的個人資料。警方及後在被告任職香港電訊時使用的電腦內，發現下載了的文字檔，載有3名公眾人物及部分警員及其家屬的個人資料等。被告於警誡下承認，因群組內資料不準確才一時衝動發放資料。

法官宣讀裁決後，表明本案控罪及案情嚴重，勢必判監，惟需時考慮判刑，先索取背景報告，押後判刑至11月3日，期間被告還押候懲。

控罪指，被告於2019年7月24日、 8月3日及9月9日，取用屬於香港電訊有限公司的電腦，目的在於使其本人或他人不誠實地獲益；於同年9月9日，披露未經電訊公司同意而取得的個人資料，即1名陳姓男子的姓名、身份證號碼及電話號碼，導致男子蒙受心理傷害；及於同年9月22日，在何文田忠孝街頌民苑停車場上層2號樓梯間附近遊蕩，意圖犯可逮捕的罪行。

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記者：林欣樂