【凍齡嫲嫲】日本奇蹟的70歲美魔女嫲嫲　靠3個臉部按摩步驟保緊緻皮膚

▲ 70歲的上野順子分享3個臉部按摩步驟，保凍齡外貌。

貪靚是女人終身事業，日本一名凍齡美魔女已70歲，但身形和皮膚緊緻度仍保持得相當完美，被稱譽為「奇蹟的70歲」而聞名於外。這位美魔女更曾出書分享凍齡秘訣，用3個步驟即可保養臉部肌膚。

70歲的上野順子是東京一間雜貨店的老闆娘，雖然已有3個孫子，但外表完全看不出來。而她憑著凍齡外貌和保養得宜的身形，亦成為日本熱話。據日本媒體報道，她自創了一套臉部瑜珈按摩術，用以下3個步驟護膚，提升肌膚緊緻度：

按摩眼部睛明穴

將左右手指放在鼻翼兩側，指腹往眼頭上方輕輕移動按摩，按摩時亦可加入乳液或精華液等護膚品，同時保養肌膚。

眼頭凹陷位置是「睛明穴」，按壓這穴位可有助促進眼睛血液循環，減淡黑眼圈，亦會令周邊皮膚更為緊緻，同時能改善眼部疲勞不適。

按摩眉骨

完成第一步後，可以改按壓眉頭上方皮膚，然後隨著整個眉骨施行按壓，從眉頭方向按到眉尾，維時約1分鐘。之後再用手指覆蓋眉尾、眼下和臉頰位置，向上方拉提按摩整個臉頰。

拉提眼角和嘴角

最後再拉提眼角和嘴角，做動作時要將手肘打平向兩邊拉開，感到肩膀挺起來。這動作能順便訓練到背部肌肉，改善駝背。

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責任編輯：羅嘉欣