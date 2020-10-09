【發展遲緩】1歲半BB不說話不走路疑發展遲緩　媽媽奶奶唱雙簧反駁︰愈聰明愈懶

▲ 台灣一名1歲半BB不會說話、不會走路，醫生懷疑BB是發展遲緩，但媽媽和奶奶拒絕相信，更反駁孩子是因聰明才懶惰。

每個孩子的發展不一樣，但去到1歲半仍不懂走路及說話，就需接受專家評估。日前有台灣兒科醫生分享個案，一對婆媳帶同一歲半孩子前來打疫苗針，席間醫生發現孩子仍不會走路、不會說話，發展或比10個月大BB更慢，但婆媳仍未察覺異樣，唱雙簧反稱孩子乖巧，聰明的孩子才會「懶惰」。

台灣兒科醫生王韋力日前在其facebook專頁發帖文分享個案，一對婆媳帶著1歲7個月的孩子來打疫苗針及做健康檢查，王醫生問診了解孩子的發展狀況，首先得悉孩子仍不會走路，媽媽回答時更面帶笑容，毫不感到焦慮，奶奶還加把口讚乖孫「很精很聰明」，好識揀人扭抱。

我們這個孫很精啊，他都要人家抱，愈聰明的小孩愈懶惰，我們家這個就是這一種。

坐椅子怕有危險 兩婆媳輪流抱

王醫生感到愕然，發現兩婆媳都對孩子過份保護，連坐椅子都怕有危險，兩婆媳會輪流抱著他。奶奶和媽媽一唱一和說︰

哎喲，醫生啊，小孩自己坐椅子很危險！我們家最注重安全了，他只要坐著就是我跟媳婦輪流抱著。

別人抱還不行，一定要我或是阿嬤（嫲嫲）才可以，想騙他都沒辦法，他真的很聰明！

不懂說單字 婆媳稱屬觀察型

王醫生追問孩子的語言能力，包括「會叫爸爸、媽媽、阿嬤（嫲嫲）這些單字了吧？」得悉孩子仍未能說話，媽媽和奶奶還反指孩子屬觀察型，「大人在聊天，他都好像聽得懂喔。」她們認為孩子的問題只是比較懶惰，孩子愛用尖叫表達意思。

不太愛講話，他用尖叫的，我們就聽得懂他的意思了。

仍未能模仿大人動作

孩子至今還不懂得模仿大人動作像打電話、滑手機或梳頭髮，但她們認為孩子不做以上的事，就是一個乖孩子，「我們家小孩很乖，才不會亂動手！」

醫生苦勸這對婆媳，這名1歲半孩子的發展速度，甚至比10個月大的BB還慢，需要進一步做發展遲緩評估。

起初兩人還質疑醫生大驚小怪，「鄰居說是大隻雞慢啼（台語），不用太緊張！」，逼使王醫生拿出自己的「全家福照」，力證自己是3孩爸爸，婆媳才覺得醫生的說話有說服力，終願意去做評估，至於最後的評估結果，醫生未有進一步透露，但醫生苦笑該診症惟一的好發現是，

兩婆媳感情真的很好，這是今天唯一值得高興的一件事。

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責任編輯︰林綺玲