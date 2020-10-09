【好人好事】工程師傅義教基層婦女批盪換鎖　學成組隊「得閒修女」為弱勢家庭維修

▲ 「得閒修女」由康業服務公司長沙灣一區於兩年前發起，目的是為單身、離婚或新來港婦女提供機會，透過學習家居維修助人自助。

誰說女性說不適合做工程？只要有心學，一樣做得到。有物管公司發起女性家居維修培訓課程，盼讓婦女們增進知識，家裏出問題可以自行解決，鄰舍有需要時亦可發揮互助精神。

「得閒修女」由康業服務公司長沙灣一區於兩年前發起，目的是為單身、離婚或新來港婦女提供機會，透過學習家居維修助人自助。負責計劃的康業技工約10個，婦女則經香港婦女中心協會轉介，未來正計劃與更多NGO合作。

康業高級分區經理陳道輝解釋：「深水埗區的弱勢社群、貧困人士較多，出去找人維修好貴，學完不但幫到自己，更可幫助有需要的鄰舍。」

即日學完再出隊助人

高級維修主管阿榮、工程主任阿泉在課程中擔任導師，二人會制定教學內容，因應婦女的程度而教合適的技能，以小型維修為主。「例如批灰、換鎖，或解決水箱、水喉淤塞的問題，相對危險性較低。」阿榮說。

阿泉發現女性學習家居維修的機會較少，也有種既定印象認為工程、維修不適合女性。

我在地盤留意到有些女生撈沙好強，一個幫到幾個水泥佬，所以不能睇小女性。如果教些她們能力範圍內做到的事，其實好有意義。

▲ 工程主任阿泉（左）、高級維修主管阿榮（右）自計劃開始便參與至今。（黃建輝攝）

活動分兩部分，上午招募有興趣的婦女參與課程學家居維修，下午會為貧困、失修的家居做執修，婦女義工有興趣可報名參與實習。在教學期間，阿榮留意到參加的婦女好有心學，有問題會立即問，也會做筆記，上手速度快。

「得閒修女」曾走訪長沙灣區和北區的屋邨、鐵皮屋等做執修，男生好氣好力能做粗重工夫，細心的女生即可「補位」做足各方面檢查，使效率更佳。阿榮說：

試過最遠去到上水古洞，我們不熟路，就靠幫忙的女義工們帶路，有組件突然要買都靠她們帶領。即使那裏好多蚊、大汗淋漓，她們都好樂意做，又幫我們遞東西。

▲ 出隊前團隊會整理好所需物資，列好需要維修的部分。試過去問題眾多的鐵皮屋，要裝水盤、解決天花漏水等，好靠技工和義工們的臨場合作。（被訪者提供）

67歲學員：不懂維修要靠人好麻煩

參加者之一的惠而去年退休，與30多歲的孻子同住。家頭細務由她主力打理，但家居維修知識卻不多，遇上門鎖壞、牆身剝落、水喉淤塞或花灑漏水等狀況時，總要靠人幫忙。「試過夜晚突然開不了門，要找開鎖佬求救，我覺得濕碎事情要靠人，好麻煩。」

縱使兒子懂維修，但他收工太晚等不了，太夜亦難以鑽、鋸物件吵到鄰居，等放假才做又太遲。次次都要找師傅，惠而指自己缺乏維修知識，其實好容易被「老點」。

若果不知道原理，別人說換全個鎖要幾千元，但其實只換鎖芯好簡單，又可以慳錢，這些常識都要知。

不過即使有錢找師傅，也不代表師傅能隨傳隨到。早前疫情最嚴峻的時候，惠而家中的防火板裂開，恐有掉落的危機，師傳卻稱𠝹板難，再加上疫情，拒絕上門做維修。最後她去買一整卷防火板，配好雕刀、油，扛着這些物資走了40分鐘回家，與兩個兒子自己整。

▲ 即日的工作坊會教好幾個維修技巧，婦女學員們更能即場試做。（黃建輝攝）

每每兒子、師傅修理的時候，惠而都站在旁邊觀察，欲親力親為。她試過自行修理、屢敗屢試，但總缺乏正規學習。故當碰上「得閒修女」活動，她便立即決定參與。

學批灰、批盪、油漆，女人都要有一技傍身。當成功做到，才發現原來這麼簡單的事可以自己搞掂，不用再靠人，自我價值變強。

縱使初學者的技巧未如理想，但總算能應付生活，愈學就愈想進步，也對不同方面的家居維修感興趣、會主動研究。「每一天學多點就賺多點，起碼以後不用被師傅當『紅綠燈』般點來點去。」

▲ 「得閒修女」學員惠而指學懂家居維修、自己幫到自己，好有成功感，辛苦也值得。（黃建輝攝）

打破性別定型開發潛能

香港婦女中心協會服務督導莊子慧指，不少基層婦女居住環境差，家中甩灰、牆崩的情況好常見，甚至有住劏房的婦女連門鎖都壞掉，覺得好害怕，無奈沒錢找人幫忙，自己又不懂修理。「換水箱、門鎖等其實不難，學懂後可以慳好多錢，大部分婦女都好想自己學懂小型維修。」

▲ 70多歲的蔡女士難以負擔龐大的維修費用，自己又不懂工程，獲「得閒修女」幫助相當高興。（被訪者提供）

計劃初期，有婦女認為家居維修是男士才做，學完之後才發現自己都有能力做到，非想像中那麼難。廁所水箱壞、牆身掉漆，她們都會主動幫忙處理，自信心亦因而增加。

有時社會定型了婦女就是照顧者，日日湊小朋友又無事做，她們認為維修不關自己事，覺得自己做不到。但透過此機會讓她們接觸，試了又做到時，就可以慢慢開拓自己。

▲ 康業服務有限公司 - 長沙灣 1 今年度以「得閒修女」項目獲得「滙豐營商新動力可持續發展目標獎：目標 1 - 無貧窮」銀獎。（被訪者提供）

記者：吳霆俊