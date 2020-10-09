【食用安全】剩飯最佳保存法切勿放雪櫃冷藏格　日本農業會：米飯冷藏會使澱粉質變差

▲ 剩飯最佳保存法切勿放雪櫃冷藏格。

家中有剩飯，大家會如何處理？日本的「全國農業協同組合聯合會」（簡稱「JA全農」）近日則公開指出，切勿將剩飯放入雪櫃冷藏格，更分享剩飯最佳儲存法。

JA全農近日在網上分享，稱切勿將剩飯放入雪櫃冷藏格，

把米飯冷藏，會使澱粉質劣化，所以應該把它用保鮮紙包好，趁它還暖的時候把它冷凍。

帖文還指，若不慎將剩飯放到雪櫃裏，而使米飯變得很乾，加入牛奶、芝士、煙肉和清湯煮成意大利燴飯就好！

JA全農在圖片中表示，如果想米飯更快冷凍好，可以把它放在金屬盤裡再放入冰格。

TBS有節目上月亦請來專家解釋，原來雪櫃的溫度（約攝氏2至5度）會使飯粒裡的澱粉退化，水份也容易流失，米飯便會變得乾。有廚師指，便利店裡擺放了飯糰或便當的架子都被管理在15至20度間。其實都沒在冷藏哦。

另外有專家也曾介紹同樣的米飯儲存方法呢。他們在影片中提及要把米飯在保鮮紙上攤平，以像是要把米飯的水蒸氣一同裹住的感覺去包就可以。這是因為中間的米飯往往最難解凍，但解凍時間過長又會使外圍的米飯過熱。這樣弄成冬甩狀就剛剛好，米飯也可以均勻受熱！

當然，要是大家較喜歡乾的飯，或是想弄炒飯，就把米飯放進雪櫃吧！但要是想在隔天也能品嚐到彷如剛煮好的白飯，就不要把它放錯地方了！

責任編輯：羅嘉欣

