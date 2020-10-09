【C9特工】前妻Betty與阿勁重燃愛火？　楊卓娜改形象換髮型演巴辣角色

▲ TVB劇《C9特工》講述阿勁（馬國明飾）與前妻Betty（楊卓娜飾）一起喝醉及共度一宵。

TVB劇《C9特工》講述阿勁（馬國明飾）與前妻Betty（楊卓娜飾）一起喝醉及共度一宵，翌日早上被麗姐（袁潔儀飾）發現，並誤會二人舊情復熾。楊卓娜接受TOPick訪問，分享這次演《C9特工》的點滴。

對於是次在《C9特工》飾演Betty一角，楊卓娜說：「這劇已是兩年前的戲，覺得這次角色算比較突出。她的性格很鮮明，是名虎媽，擁有港女性格，很喜歡與他人比較，甚麼也要爭。」

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楊卓娜多變演技

楊卓娜續稱：「跟我平時演繹的角色有點距離，今次的角色比較跳脫。特意為角色換了髮型，頭髮短一點，想她的感覺可以活潑一點，以及更貼地。」

過往經常演前妻角色，她指：「今次這個角色其實不慘，有點搞笑的，演繹上較巴辣，但也會有人性化的一面。大家會看見我如何對馬明，一些情感上的流露，爭馬明時也用了一些女性技巧。」

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▲ 楊卓娜在《C9特工》角色Betty，一改以往柔弱形象。

談到最深刻的戲，楊卓娜憶述：「有一場戲是我和馬明一起拍攝，我喝醉了，想挽回他的心，在家中的戲。」她形容Betty是處於半醉半醒的狀態，「我真人沒試過喝醉，因為我不愛喝酒的。我喝酒後便會睡著，所以我不知道醉是怎樣。」

她這次需要挑戰醉酒角色：「要讓觀眾覺得我是喝醉，但要交代我和馬明的情感，我覺得那場戲是難演的。而且需要醉著哭，然後說對白。」她又謂：「當時都很困擾的，在家中想了很久。到現場拍攝時便可以了，演得很放，豁出去演。監製也很喜歡那場戲，拍了兩Take，兩次的效果都很好。」

此外，楊卓娜認為另一場校園戲也令她很深刻：「與高Ling、馬明一起參加小朋友的學校活動，那天真的好像參加了自己小朋友的活動，觀看小朋友比賽。我有落場與馬明和兒子一起比賽，那場戲是好玩的。」

場地：RENT-A-KITCHEN岀租廚房

化妝：Gipsy Image

記者：梁樂欣