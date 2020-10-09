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【抗癌鬥士】李明蔚完成新治療法首個療程　Sarena身體情況好轉：比之前呼吸順暢了

娛樂 13:14 2020/10/09

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

「抗癌歌手」李明蔚（Sarena）剛完成迎治療法的第一個療程。

「抗癌歌手」李明蔚（Sarena）自2012年起確診患上罕見癌鼻咽腺樣囊性癌症，抗癌8年病情一直反覆，她最近接受新的治療法，並已完成第一個療程。

李明蔚曾公開答謝多位藝人如古天樂、張衛健、馬浚偉等支持，令她可籌足醫藥費接受新的治療法。

【抗癌鬥士】李明蔚抗病獲偶像打氣鼓勵　容祖兒曾捐6位數助籌醫藥費

李明蔚表示已完成新治療法的第一個療程。（李明蔚FB圖片）

【抗癌鬥士】李明蔚籌足醫藥費接受新治療　 感謝古天樂+馬浚偉+容祖兒伸援手

李明蔚更新社交平台，她寫道：

第一個療程完成了！現在好好休養一下，繼續觀察！
感覺比之前呼吸順暢了，氣喘情況減少！可以在家做一些家務😆👍精神和胃口都不錯！希望會越來越好！相信自己！
感謝大家的支持❤️❤️❤️❤️一定會繼續努力！感恩！

李明蔚日前籌得初步醫藥費，並入院開始接受治療，並分享：「感恩！其實只是平常心看待，但真的想不到會有這麼多朋友幫助❤️❤️🙏很感動，很想感謝藝人朋友幫助！

患上罕見癌鼻咽腺樣囊性癌症的歌手李明蔚抗癌8年，病情一直反覆。她過去有拍片交代病情，感激大眾一直以來的支持和鼓勵，又感恩遇到好多人幫助我，因為好心人令她有更大力量去生存！

撰文 : TOPick柴犬出動

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