【防疫抗疫基金】電影院資助計劃及註冊體育教練補助今日起接受申請

▲ （經濟日報資料圖片）

港府早前推出第三輪「防疫抗疫基金」支援各行業，商經局指第三輪「防疫抗疫基金」下的電影院資助計劃，今起至10月20日接受申請；而康文署亦再推「向註冊體育教練提供一筆過補助金」計劃，今起接受申請，每名合資格的註冊體育教練獲一筆過5,000元補助。

商經局表示，電影院資助計劃今起接受申請，劃將向在本年7月份內有商業營運、持公共娛樂場所牌照的現有電影院提供一筆過資助，資助款額為每所電影院每塊銀幕5萬元；每條院線最多可獲150萬元的資助。

另外康文署鑑於7月中疫情加劇，署方大部分設施從7月中起再暫時關閉，至上月中起才逐步重開，致大部分相當依賴署方場地進行體育訓練的工作再次停止，尤其是在暑假旺季進行的私人教授活動。港府再次推出「向註冊體育教練提供一筆過補助金」計劃，進一步為合資格註冊體育教練提供即時的財政紓困。

署方稱，計劃今日開始接受申請，於去年4月1日至今年9月30日從事教練工作，獲體育總會或認可體育機構註冊教練均符合申請資格，為每名合資格的註冊體育教練提供一筆過5,000元補助，截止申請日期為下月30日。體育資助辦事處在收到填妥的申請表格及相關文件後，將於約2個月後分批發放補助金。

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責任編輯：陳正怡