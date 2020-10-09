【酒店優惠】W酒店指定住宿套餐享Dyson髮型設計服務　$2600起包2大2小住宿+自助早餐+親子體驗活動【附推廣碼】

▲ 香港W酒店推出「玩樂滿Fun住宿套餐」4位$2600起。

不同酒店紛紛推出特色Staycation套餐，最近香港W酒店推出了一個合適一家4口的親子Staycation，HK$2600起包住宿、早餐、互動體驗及Dyson親子髮型設計服務等等，家長們可趁機帶小朋友放電玩樂一番！

香港W酒店於即日起至12月31日推出「玩樂滿Fun住宿套餐」，一家4口只需HK$2600起，包住宿、早餐、互動體驗及親子體驗活動，套餐可提供免費加床服務，每間客房只限一張，套餐詳情如下：

套餐包括：

香港W酒店客房或套房住宿乙晚

兩位成人及兩位小童KITCHEN早餐

兩份Seedling或Tech Will Save Us迎賓小童禮品

兩位成人及兩位小童前往香港W酒店 x LOST互動體驗

免費加床服務*及預約額外客房可獲八折優惠

從以下親子體驗中選擇一項（小童為 4 – 11歲）：

－ 香港W酒店 x Handsome Factory 快閃理髮廳型格父子理髮體驗^一節，並能獲得特別禮物乙份 （須提前預約）

－ Dyson 頭髮造型服務乙次，附送獨家禮物，以及為時尚母女而設的甜蜜下午茶套餐

－ 天際100觀景台兩位成人及兩位小童入場門券# 及WOOBAR下午茶套餐

－ W型格美酒小食籃 （兩位成人及兩位小童用）

－ 單程豪華轎車接載

所有親子體驗均可在入住或退房日期享用，視情況而定。附加港幣$300額外選擇任何一個親子體驗，選擇兩個或以上的親子體驗需收取額外費用。（親子體驗另收取10%服務費及不能重複）

親子體驗自選活動當中的Dyson 頭髮造型服務，是Dyson為時尚母女帶來獨家親子假期體驗，Dyson更會提供母女親子髮型設計服務，讓母女以溫馨美麗的造型享受甜蜜下午茶以及在不同景點留下美好的回憶。

點擊大圖了解Dyson頭髮造型服務詳情：

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Dyson造型服務當中包括約一小時的髮型設計服務和頭皮分析，完成後更免費贈送OUAI旅行裝產品套裝。即時購買Dyson Supersonic™ HD03風筒，更可獲贈特別設計的編織袋（價值HK $ 400）。套餐詳情及服務細則可瀏覽網頁。

玩樂滿Fun住宿套餐詳情：

價格：每房每晚由港幣$2,600+起（另收加一服務費）

推廣碼： 33F

查詢及訂房：3717 2000

預訂網站請【按此】

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責任編緝：王芷瑩