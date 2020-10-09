【社區藥房】減輕疫情下醫療系統負擔　建立社區藥房藥物資訊管理系統助支援病人

▲ 企業共創中心與IVE師生團隊、藥界合作，開發一套適用於社區藥房的藥物資訊管理系統。（相片由VTC提供）

有社區組織調查發現，近70%基層長者不按指示服藥，分藥有困難。加上疫情持續，為減低病人受感染風險，部分公立醫院病人需到指定私營社區藥房取藥。有見及此，企業共創中心與IVE師生團隊、藥界合作，開發一套適用於社區藥房的藥物資訊管理系統，並設計新的藥物標籤，以助病人理解服藥指引，亦讓社區藥房易於管理用藥、病歷等資訊。

▲ 藥袋上也將以圖案標示服藥引指，並放大重要資訊，以便市民閱讀及理解。（相片由VTC提供）

可管理用藥記錄及病歷 記錄藥物存貨

疫情反覆，為減低病人受感染風險，早前部分公立醫院安排專科門診病人，到指定私營社區藥房取藥。惟現時社區藥房的藥物資訊管理系統尚未完善，藥劑師難以翻查病人完整用藥紀錄，為了解病情，每次也需重新評估。

本港現有600幾間社區藥房，為提升服務，企業共創中心安排IVE資訊科技學科的師生團隊，與非牟利機構「醫護行者」、醫護科技公司等合作，利用雲端科技開發一套社區藥房藥物資訊管理系統。

新系統具備以下功能：儲存及管理病人用藥紀錄、病歷、藥物不良反應等資料；亦可記錄藥物存貨、藥物資訊等。社區藥房職員，包括藥劑師，也可按情況隨時更新及翻查病人用藥資料。系統由今年年初開始籌備，現正進入測試階段。

▲ 研發團隊與業界合作，設計出一套新的藥物標籤。（圖片由VTC提供）

藥物標籤咨詢用家意見 助長者少數族裔正確服藥

今年初，有社區組織訪問基層長者，發現他們每日需服用5種藥或以上，近七成人不按指示服藥，包括用錯份量、分藥有困難。因此，研發團隊特意設計一套顯淺易明、用圖案表達用藥指引的藥物標籤，標示服藥時間、份量、方法，以及藥物儲存、副作用等事項。

企業共創中心平面及多媒體設計師葉智嵐表示，業界合作夥伴與IVE師生搜集資料，訪問數百位不同文化、種族背景、年齡、職業的市民後，設計出一套新的藥物標籤。

葉智嵐解釋，部分長者視力不佳、認字不多，少數族裔也未必懂中英文，圖形有助他們理解。至於重要的服藥指引，則會放大文字並輔以圖案表達，以減少他們服錯藥的機會。

▲ 企業共創中心平面及多媒體設計師葉智嵐表示，設計新藥物標籤要由市民大眾用家角度出發。（相片由VTC提供）

新系統冀於今年底推出 非牟利社區藥房率先應用

負責編寫系統程式的IVE軟件工程高級文憑學生李嘉林及陳柏熹表示，開發此系統可活用所學過的編程技巧，也學會不少業界常用的編程語言和軟件，如React.js框架和PHP Data Objects資料庫連接口等，以配合藥房運作。

IVE師生團隊將進一步改良系統，加入銷售處理、自動建立報告和訂貨等功能。研發團隊表示，本年底將正式推出此套系統，首階段將於「醫護行者」等3間非牟利機構營運的社區藥房試用，希望日後能推展至更多社區藥房。

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記者：黃泳欣