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【使徒行者3】14個主要角色海報首度曝光　馬國明分飾兩角追撃爆seed林峯

娛樂 14:57 2020/10/09

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

無綫台慶劇《使徒行者3》海報曝光。

《使徒行者3》為今年TVB台慶劇兼重頭劇，林峯回歸大台主演外，更有多名TVB當家小生及花旦助陣參演，可說近年最強陣容的TVB劇。所以《使徒行者3》雖然於下月16日才播出，TVB卻預早1個月有多，在近日起為《使徒行者3》宣傳造勢。

早前，《使徒行者3》已先後播出多條預告片段，官方Facebook專頁在今日（10月9日）更發放《使徒行者3》角色的海報，令劇中14個主要人物造型全曝光。

男主角林峯繼續演「爆Seed」，可為今集的靈魂人物，身穿啡色皮褸的他擺出招牌chok樣。

林峯馬國明大對決

今輯《使徒行者3》並加入不少新角色，當中包括馬國明演魏德信胞弟「魏德禮」，他設局為胞兄復仇，殺害及假冒保安局首席調查官「韋sir」，混入保安局潛伏於警隊之中。

故此，馬明如今次是一人分飾兩角般。從海報所見，馬國明一改過往正直角色戲路，今次演的大反派眼神充滿邪氣。

林峯回歸TVB拍《使徒行者3》 馬國明白髮造型火拼「爆seed」

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黃智雯蔡思貝兩大花旦鬥演技

此外，黃智雯飾演「爆Seed」的上司「Madam G」，只見黃智雯一身型格Madam造型。

另一TVB當家花旦蔡思貝，飾演卧底「阿兜」，「爆Seed」最後成為「阿兜」的Handler（警方聯絡人）。從海報的蔡思貝造型可見，她染了一頭金啡髮色。

而於《使徒行者》演一名外圍賭波艇仔的張振朗，今輯他為歡喜哥之手下，名叫「浩洋」。

此外今輯也有不少演員有份客串，海報有一身紳士打扮的許紹雄繼續演經典角色「歡喜哥」，而飾演卧底Wing的洪永城則一身牛仔裝束打扮。

【使徒行者3】爆Seed林峯回歸鬥白髮馬國明　釘姐佘詩曼預告片現身？

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撰文 : TOPick柴犬出動

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