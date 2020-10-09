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【以身作則】疑三代同堂等小巴齊齊戙高腳　遭網民狠批長輩教壞細路沒家教

育兒經 13:55 2020/10/09

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網上流傳一張相片，1名女孩跟2名同行大人戙高腳等小巴，網民批評大人教壞細路。

家長是小朋友的榜樣，孩子學習力及模仿力很高，大人的一舉一動都會影響他們。近日，網上流傳一張相片，見有2名大人及1名女孩的姿勢相似，3人都是戙高腳，似是在等小巴，姿勢粗魯。網民批評大人教壞孩子，缺乏家庭教育，在公眾場所展示粗魯行為，影響市容。

老中幼齊齊戙高腳等車

有網民近日在Facebook群組「巴打絲打 Facebook Club」發帖文，上載了一張街頭照片，相中有2名小孩、1名中年男士及1名婆婆，似是三代同堂一家人。穿校服白裙的女童站在元朗74A小巴站前，身邊有位男士，他揹著粉紅色兒童書包，似是女童的爸爸，2人都各自在看手機，並提起左腳伸到小巴站牌。

他們身後紅衣婦女年紀更大，估計是女童的嫲嫲或外婆，仔細看相片，見到她身邊有另一位女童，只是被遮擋著，未能見到全身。婆婆跟前方2人的姿勢相似，齊齊戙高左腳，她更「霸氣」地放在消防栓，非常自然。

3人姿勢粗魯影響市容

發帖網民表示︰「 一定係一家人」，諷刺3人的姿勢神同步，斷言照片中的的老、中、幼3人是家人。

有關帖文引起大量網民回應，有很多人批評家長，大罵他們沒有好好身教孩子，影響市容。留言包括︰「為老不尊，教壞子孫」、「一定要自己行為好，家長才有說服力教好小朋友」、「家人係子女的一面鏡子」等。

此外，很多網民視之笑話看，笑指抬腳的姿勢是「家族遺傳左腳肌無力症」及「家族象徵」。而照片中另一位被遮擋身體的女童是雙腳踏地，有網民笑指她可能不是一家人，指出「仲有一個妹喺後面，一定係執返嚟唔係親生」。

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責任編輯︰王明芳

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