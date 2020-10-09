4學生涉參與示威否認非法集結　辯方質疑群眾無法聽到女督察警告

▲ 女督察龍嘉淇今於九龍城裁判法院作供。（王仁昌攝）

去年10月27日有人在彌敦道一帶發起追究警暴示威，4名學生涉當日在紅磡參與示威及使用蒙面物品，被控非法集結罪及違反《禁蒙面法》，其中22歲女學生涉管有1把錘子，另被控管有攻擊性武器。4名涉案學生否認控罪，案件今（9日）於九龍城裁判法院開審。女督察供稱，當日到場後有人掟石及叫囂，她曾經四度向群眾發出警告。辯方盤問時質疑群眾無法聽到警告聲，女督察指發出警告後，群眾有更大反應，並叫「要走都係你哋（警方）走呀」。

4名被告依次為傅詠琳（22歲）、林美珊（19歲）、袁靖恩（20歲）及15歲男生。4人同被控1項非法集結罪，控罪指，4人於2019年10月27日在紅磡德安街與紅磡道交界，與其他不知名人士參與非法集結，作出擾亂秩序的行為等，。

4人亦分別被控1項在身處非法集結時使用蒙面物品罪，首被告另被控1項管有攻擊性武器或適合作非法用途的工具罪，控罪指她管有1把錘子。

控方今天傳召女督察龍家淇作供，龍現時駐守警務處總部，她供稱，去年10月27日，駐守紅磡分區特遣隊及擔任快速應變小隊的指揮官。及至晚上8時40分龍指收到指示到黃埔一帶執行任務，並於8時55分帶領身穿防暴裝的小隊到達紅磡德安街與紅磡道交界。

龍供稱，當時德民街與德安街的十字路口有雜物堵塞，而十字路口的行人路上聚集了人，有人大聲叫罵及以粗言穢語指罵警方，亦有人用鐳射槍射向警方，她其後指揮小隊清理路障，但聚集的人群沒有散去，她遂於9時07分向人群發出警告，指在場人士正在參與未經批准集結，要求他們散去，並指示下屬舉起藍旗。

龍續供稱，當時在黃埔花園平台天橋的方向有人聚集，並有人將卵石投向警方，所以她再次發出警告，並指示下屬舉起黑旗及橙旗，她的長官其後下令使用布袋彈及催淚煙。龍又指，她其後再次發出警告及舉了2次藍旗，而當時人群大部分身穿「街坊裝」及「行街裝」，部分人載帽及面罩。

辯方盤問時，質疑龍向在場人士發出警告時，站在對面行人路的人士無法聽清楚，又指根據庭上播放片段，並未能清晰聽到發出警告的女聲。

龍否認辯方說法，指她每一次發出警告後，現場人士反應會更大，他們會更大聲叫囂，包括叫「要走都係你哋（警方）走呀」，並指雖然片中沒有1把明顯的女聲，但不代表她沒有大聲向人群發出警告。聆訊今午續。

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記者：王仁昌