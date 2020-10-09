【譚仔新口味】譚仔推脆肉鯇配清甜木瓜魚湯底　人氣特飲白桃蜜經典雙檸樂同時登場

▲ 全新口味脆肉鯇木瓜魚湯米線，$43（譚仔提供）

譚仔雲南米線繼早前「譚仔遮遮」掀起搶購熱潮，為感謝大家支持，加碼推出全新「脆肉鯇木瓜魚湯米線」，爽口脆肉鯇配合新湯底，以最爽甜口味為大家帶來新驚喜。

全新「脆肉鯇木瓜魚湯米線」($43、湯底加辣 +$1，亦可加錢轉換其他湯底)，特別選購以「蠶豆鯇」入饌，與一般鯇魚不同，肉質加倍結實爽脆，吃起來特別肥美鮮甜。「蠶豆鯇」長期以蠶豆餵飼，能吸收蠶豆所蘊含的豐富蛋白質；而養殖時亦要注意水溫、水質，提供最合適的生長環境及活動空間，讓鯇魚不斷游動，保持活力，肉質就可保持結實而爽口的脆肉鯇。

▲ 人氣飲品再度登場。（譚仔提供）

譚仔隆重介紹特別研發木瓜魚湯，繼清湯及鮮番茄湯底，不喜歡辣味的朋友又多一個新選擇！湯底加入新鮮木瓜塊和木瓜蓉，第一口先嘗到木瓜的清甜，而後淡淡魚湯鲜味溢出，滋潤有益，絕對是喜愛原味道朋友的必揀之選！而嗜辣的譚仔粉絲亦可選擇木瓜魚湯加辣，追求味蕾刺激。

另外，特別預告人氣特飲白桃蜜及經典雙檸樂即將登場，白桃蜜加入新鮮檸檬片及烏龍茶，味道清新不膩，是不少女士們的至愛。而經典雙檸樂則加入鮮檸及鹹檸，最適合配熱辣辣米線，詳情密切留意譚仔雲南米線Facebook專頁和店內通知。

記者：郭秀芳