【疫境求生】星級魔術師疫下收入勁減決心求變　開創網上魔術學院推自家西裝

▲ 星級魔術師John Fung表示，在疫情下求生只有一個字，就是「變」，把自己收在舒適圈或盒內，沒有人可以幫你。

有收看過電視上《街頭魔法王2》節目的讀者，就一定有看過John的魔術表演。入行10多年，不少明星都曾經跟John學魔術，但新冠肺炎疫情下，所有的大型活動都暫停，就連這位星級魔術師都要轉型向多方面發展︰網上魔術教學、開設求職網站、做西裝設計，John說︰「在疫情下求生只有一個字，就是『變』。」

▲ 2016年John為Twins的演唱會作魔術表演總監，令他印象難忘。（由受訪者提供）

初出道試過數月無工開

自小已經愛上魔術的John，一直靠自學來裝備自己，由在家人及朋友間玩魔術娛樂大家開始，再成功踏上舞台表演，甚至奪得國際魔術比賽獎項，Twins的阿嬌與阿Sa、林峯、范冰冰等都曾跟他學藝。不過John表示大家只見到他風光的一面，其實不知道他剛開始當全職魔術師時有多困難︰

試過幾個月沒有工作，所以一些只是賺經驗的工作我都會接，因為對於我每一個都是學習的機會。

現在新冠肺炎疫情下，很多活動都被迫取消，John的生意亦大受影響，他表示慶幸當初經歷過艱難的日子，今天才懂得如何面對。

魔術真的很吸引我，我第一次看一個很簡單的魔術已經令我印象很深刻，那位魔術師徒手就變了一個錢幣出來，之後他又徒手將之變走，我心想沒有道具到底是如何做到的？現在知道原來是手法。

攻網上生意觀眾遠至歐洲

不過John坦言，在當魔術師的生涯中，當然試過失手或被揭穿，他教學生變魔術之餘，亦會教大家一些執生技巧，就是先要保持鎮定，然後就要腦筋急轉彎想想如何將當下的失手變成劇情一部分，而這些技巧，其實一樣適合用於日常生活當中。

因應疫情關係，John最近積極發展網上魔術學院，除了魔術，改善人際關係及如何增強自信心等也是課程一部分。他說︰

其實有很多人想學魔術，只是這段時間不願意外出，網上魔法學院除了教授不同的魔術手法，亦包括一些社交上的破冰技巧，其實魔術師還要懂很多知識，例如心理學、消費者行為、冷讀術等，這些我都會在網上學院教授。

John表示自從開拓了網上生意之後，現在他的觀眾層面擴闊了，來自世界各地甚至歐洲偏遠地區的都有。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

推售自家設計西裝

除了魔術學校，John的公司還有其他的業務，好像在疫情發生之前，他就正在籌備推出自家的西裝系列，他說︰

做了魔術師後我經常要穿西裝，因為表演時的需要，西裝必須要有多個袋口，因此我會自己設計西裝。有很多朋友看到後很喜歡，叫我幫忙設計一下，所以我就想倒不如自己出一個西裝系列。

他強調絕不會發展自己不熟識的生意，所有事情他都是一步一步來，創業最忌過急，一定要先把一件事做好才去開始另一件事︰

只要你一直在這條路向前行，它就會一直帶著你走。

▲ John表示魔術師作為表演者，除了有專業技術之外，也要注重自己的外型，因此他一直堅持做運動keep fit。（由受訪者提供）

開設求職網站

最近John更跟幾位工作拍檔開設了一個求職網站OpenHR，根據他的格言「做生不如做熟」，這業務他當然不是外行人。原來John做全職魔術師前，是在獵頭公司工作，主要負擔人事有關的事務，於是現在便嘗試開設求職網站，幫助一些較創新的公司及剛成立的公司，去找有創意的應徵者。網站內亦有提供搵工資料，如見工貼士及如何寫履歷表。

▲ OpenHR另有臉書版本，內裏有不同行業的介紹及搵工貼士。（網頁截圖）

John鼓勵大家搵工要不斷嘗試，不要怕失敗，如果寄出了履歷表後沒回音的話，不妨寄一個電郵向對方詢問自己有那些地方不達標，然後再不斷改進自己。面試前先研究一下該公司的背景及狀況，並在家練習一下，儀容方面整潔更是非常重要。OpenHR的覆蓋範圍除了香港，還包括台北、東京及星加坡，即公司可為大家尋找海外工作的機會。最後John說︰

在疫情下求生只有一個字，就是『變』，把自己收在舒適圈或盒內，沒有人可以幫你。

記者︰Maria