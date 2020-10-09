【熟女強人劇透】第11至15集劇情預告　鄒靜大康為曉彤再見面冰釋前嫌

▲ 《熟女強人》

ViuTV新劇《熟女強人》，劇集由胡杏兒、吳家麗、吳千語、沈卓盈、陸詩韻、何佩瑜、曾樂彤、傅穎等主演，透過不同女性刻劃當下都市女人面對的種種問題。

第11集（12/10）

梓謙（洪卓立飾）為保護曉華（沈卓盈飾），勒令Jamie（駱振偉飾）不要再與她聯絡，Jamie答應後，令曉華以淚洗面，後來得知一切都是梓謙的緣故，兩人講清楚，梓謙也決定辭職。

梓謙見曉華不開心，要求Jamie 繼續和她約會，Jamie 在約會期間坦白自己的真實身分，令曉華如夢初醒，找回梓謙繼續當她的助手。

辰晞（吳家麗飾）凍卵期限快到，惠芬（曾樂彤飾）為她著急，但辰晞寧缺莫濫。

另一邊廂，張祥（黃錦燊飾）回來找辰晞，希望與辰晞合作做古董生意。

辰晞無意中邂逅程浩天（張松枝飾），兩人談笑甚歡……

第12集（13/10）

辰晞因為曾為張祥所騙，對他有所保留，一直遲遲未答應合作。

在張祥的辦公室，辰晞再次遇上浩天，三人一同午膳，張祥發現二人投契，遂利用浩天親近辰晞。

辰晞在設計上難以突破，但因浩天之助得到靈感，完成傑出作品。

同時浩天亦為辰晞解決各種問題，二人逐漸熟絡。

辰晞因浩天之故，終與張祥簽定合約。

但此際浩天卻發現張祥原來的生意是一個騙局，自己更是被利用哄騙辰晞入局，陷於兩難之中……

張祥失蹤，商業犯罪調查科介入，浩天說出是自己報警，因不想辰晞受騙，並表示會回澳洲，但與辰晞一直保持聯絡。

第13集（14/10）

鄒靜（胡杏兒飾）大康（朱柏康飾）為了曉彤再次見面，二人終於能在平心靜氣的時候對話，冰釋前嫌，做回朋友。

眾姊妹陪鄒靜健身，卻遇上莉莉（陳逸寧飾），眾女揶揄，鄒靜阻止眾人，並與莉莉分享與大康相處的點滴。

穎妍（何珮瑜飾）發現自己月事未來潮，經驗孕棒驗孕下，才驚覺自己有了身孕，最糟糕的是穎妍連誰是經手人也不知道……

惠芬用催眠的方法，幫穎妍找到早前參加婚禮派對片段的記憶，穎妍記得曾與三名男子接觸，三人找至其一中名男子的工作地點，才發現原來他是不舉。另一名男子Joe（楊天宇飾）對穎妍稱他願意負責任，並展開一段戀情。



第14集（15/10）

Joe向穎妍求婚，穎妍因相識時間太短而拒絕，Joe只好坦白，自己有早洩的問題，只是因為愛上穎妍，故此不介意照顧她肚中孩子。

穎妍只好繼續找尋孩子親生父親，突然，有一個自稱曾與穎妍上床的男子石生（吳浩康飾）再找穎妍約會，穎妍主動向他提起有孕的事，石生馬上否認……

惠芬等一輪查探之後，終鎖定石生，因他曾經意圖想拖穎妍進房，希望揭穿他的真面目，但擾攘一番後才知石生根本未有跟穎妍發生關係。

最終穎妍決定墮胎，才知根本沒懷孕，是之前用錯了過期驗孕棒！

第15集（16/10）

一切平息後，Joe主動找穎妍，希望能以結婚為前提交往。可惜穎妍被勒索，裸照在網上流傳，因此穎妍懼怕Joe會疏遠自己，幸好Joe因為穎妍勇敢面對勒索犯而感動，二人關係更為親密。

始立（傅穎飾）與可兒（吳千語飾）相戀後，一直發展不錯，但可兒依舊懼怕其他人的眼光，始立不滿，終於二人在爭吵中諒解，眾姊妹亦十分支持。

可是這時神秘女子Jacky（張沛樂飾）出現，始立不想理睬之，但Jacky仍對始立苦纏不休，原來這個就是始立昔日的情人，當年Jacky因為理想放棄了始立，現在想舊情復燃

