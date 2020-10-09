海關破6宗走私黃金案涉約3500萬元　不法分子將黃金綁在身上或藏貨車暗格

▲ 海關破6宗走私黃金案涉約3500萬元。

海關上月展開代號「洪爐」行動，打擊跨境走私貴金屬活動，檢獲重約71公斤黃金，估計市值約3,500萬元，並拘捕6名跨境貨車司機，海關指不法之徒利用牛仔褲腰封運金企圖避開海關偵破，至於被捕6名男司機，年齡由32至64歲，其中5人是本港居民，另有1人是內地人。

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海關今日（9日）交代案情調查情況，有組織罪案調查科特別調查課監督李艷萍表示， 從今年第2季開始發現國際金價大幅上升， 在短時間內升幅3成，亦因本港和內地的金價有差距，及內地黃金出口實施嚴格管制，相信有不法分子將貴價金屬包括黃金偷運到港，上月展開代號「洪爐」行動以加強陸路各邊境的抽查。

海關陸路邊境口岸科落馬洲組指揮官（行動）黃貞富稱，在9月3日於落馬洲管制站搜查1輛入境貨車，發現司機將20塊共重20公斤的黃金放置在駕駛艙內的座位下，並用白紙包裹再用牛皮紙包裝。至9月10日和11日同在落馬洲偵破3宗同類案件，司機將黃金綁在腰間，搜出9至20公斤黃金， 其中2名司機手法如出一轍，將黃金放在特製腰封和牛仔褲暗格中，暗格均是度身訂做，剛好可放1塊1公斤重的黃金，而且手工相同，相信是由同一個走私集團訂製，司機亦同時穿上深色上衣企圖掩飾。

▲ 海關指疫情下走私黃金有上升趨勢。

他又指另外在9月11日，一名司機將黃金綁在左右小腿，兩邊各4塊，另一塊放在褲袋中 ，至9月23日和27日在文錦渡和落馬洲再破獲兩宗走私黃金案，司機將黃金分別放於車頭近軚盤和褲袋中。

李艷萍強調個人攜帶黃金或黃金製品從內地出境，如果超過50克或以上，需向內地海關出示中國人民銀行發出的證明，而海關在2016年共破獲走私黃金案共6宗，檢獲黃金117公斤，總值3800萬元；2017年則有18宗，檢獲315公斤黃金，總值9800萬元，而在2018年和2019年合共只有1宗，反映疫情影響下走私黃金有上升趨勢。

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記者：曾秋文