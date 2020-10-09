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【防疫抗疫基金】遊戲機中心麻雀館及遊樂場所資助今日起接受申請　合資格者可獲5萬元資助

社會 15:16 2020/10/09

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（經濟日報資料圖片）

港府早前推新一輪「防疫抗疫基金」，港府表示，遊戲機中心資助計劃及麻將／天九牌照持有人資助計劃今日(9日)開始接受申請，合資格申請者可獲提供一次性5萬元資助，截止申請日期為11月9日，牌照處接獲申請相關文件後，一般可於約2星期內發放資助。

於《遊戲機中心條例》下獲發牌的合資格遊戲機中心營運者、已獲豁免受該條例規管（或已遞交相關豁免申請）的合資格電競場地營運者、已向民政事務總署轄下的牌照事務處（牌照處）登記的合資格互聯網電腦服務中心營運者；《賭博條例》（第148章）下獲簽發麻將／天九牌照的合資格牌照持有人均合資格申請。

當局稱，資助計劃旨在為業務受疫情嚴重影響，及於第599F章下被指令關閉的處所所負責人，提供即時的財政紓困。資助計劃今日開始接受申請，下月9日截止，合資格申請人士可獲提供一次性5萬元資助。牌照處在收到填妥的申請表格及相關文件後，一般可於約兩星期內發放資助。

另外，康文署亦稱「遊樂場所牌照持有人資助計劃」，今日開始接受申請，資助計劃為2020年10月9日當日持有《遊樂場所規例》發牌的桌球館、公眾保齡球場及公眾溜冰場，提供一次性5萬元津貼；截止申請日期為下月8日，署方接獲申請後，一般可於截止申請日期約2星期後分批發放津貼。

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責任編輯：陳正怡

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