【公屋凶宅】逾千伙公屋凶宅下周起揀樓　 11個單位涉兇殺案數目近年最多

▲ 今年度「特快公屋編配計劃」，10月12日起開始揀樓。

房屋署公布，今期「特快公屋編配計劃」錄6.27萬宗申請，較去年5.8萬宗多8%，逾半數屬於一人申請。房屋署預計，10月12日起分批邀請申請人揀選單位，首輪是二人或以上家庭申請者。

房署網頁顯示，首批至少1,071個單位可供選擇，涉及有人曾意外身亡、自殺、自然身故、遭追債等。當中包括至少11伙，以前曾捲入兇殺案。其中屯門龍逸邨康龍樓815室，2018年一名66歲精神病漢，疑割喉殺妻後墮樓死亡。

另外葵盛東邨盛安樓1607室，2017年發生倫常弒母案，當年一名患抑鬱症男子，需照顧七旬病母，疑抵不住壓力，在寓所以菜刀幾近斬甩母親頭顱後，之後跳樓自殺，飛墮斜坡獲救。

首批可供揀選涉兇案的凶宅資料：

葵涌大窩口邨富貴樓1410室，月租1,744元，免租期8個月

葵涌葵盛東邨盛安樓1607室，月租2,680元，免租期8個月

屯門龍逸邨康龍樓815室，月租1,356元，免租期12個月

屯門安定邨定泰樓1454室，月租1,154元，免租期8個月

南區華富二邨華生樓922室，月租2,524元，無免租期

深水埗元州邨元泰樓4019室，月租3,234元，免租期8個月

石硤尾南山邨南樂樓1110室，月租2,104元，無免租期

黃大仙竹園南邨華園樓1557室，月租1,593元，無免租期

觀塘順天邨天權樓1626室，月租1,419元，免租期12個月

將軍澳寶林邨寶儉樓1208室，月租1,838元，無免租期

沙田沙角邨綠鷺樓1610室，月租1,317元，免租期12個月

今年度「特快公屋編配計劃」6.27萬宗申請當中，約2.83萬宗屬2人或以上家庭申請，約3.44萬宗是一人申請。上年度特快公屋編配約5.8萬宗申請，前年錄5.83萬宗。

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記者：吳卓峰