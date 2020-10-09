  • 28°C
香港時間 : 20201009日 (五) 17:09
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【公屋凶宅】逾千伙公屋凶宅下周起揀樓　 11個單位涉兇殺案數目近年最多

社會 15:20 2020/10/09

分享：

熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

今年度「特快公屋編配計劃」，10月12日起開始揀樓。

房屋署公布，今期「特快公屋編配計劃」錄6.27萬宗申請，較去年5.8萬宗多8%，逾半數屬於一人申請。房屋署預計，10月12日起分批邀請申請人揀選單位，首輪是二人或以上家庭申請者。

房署網頁顯示，首批至少1,071個單位可供選擇，涉及有人曾意外身亡、自殺、自然身故、遭追債等。當中包括至少11伙，以前曾捲入兇殺案。其中屯門龍逸邨康龍樓815室，2018年一名66歲精神病漢，疑割喉殺妻後墮樓死亡。

另外葵盛東邨盛安樓1607室，2017年發生倫常弒母案，當年一名患抑鬱症男子，需照顧七旬病母，疑抵不住壓力，在寓所以菜刀幾近斬甩母親頭顱後，之後跳樓自殺，飛墮斜坡獲救。

首批可供揀選涉兇案的凶宅資料：

  • 葵涌大窩口邨富貴樓1410室，月租1,744元，免租期8個月
  • 葵涌葵盛東邨盛安樓1607室，月租2,680元，免租期8個月
  • 屯門龍逸邨康龍樓815室，月租1,356元，免租期12個月
  • 屯門安定邨定泰樓1454室，月租1,154元，免租期8個月
  • 南區華富二邨華生樓922室，月租2,524元，無免租期
  • 深水埗元州邨元泰樓4019室，月租3,234元，免租期8個月
  • 石硤尾南山邨南樂樓1110室，月租2,104元，無免租期
  • 黃大仙竹園南邨華園樓1557室，月租1,593元，無免租期
  • 觀塘順天邨天權樓1626室，月租1,419元，免租期12個月
  • 將軍澳寶林邨寶儉樓1208室，月租1,838元，無免租期
  • 沙田沙角邨綠鷺樓1610室，月租1,317元，免租期12個月

今年度「特快公屋編配計劃」6.27萬宗申請當中，約2.83萬宗屬2人或以上家庭申請，約3.44萬宗是一人申請。上年度特快公屋編配約5.8萬宗申請，前年錄5.83萬宗。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：吳卓峰

相關文章

【不斷更新】帝苑酒店約80名住客需要撤離　約100名職員需要隔離檢疫
今日 15:57
【不斷更新】帝苑酒店約80名住客需要撤離　約100名職員需要隔離檢疫
【新冠肺炎】消息：本港今日新增8宗確診個案　包括數名帝苑酒店職員
今日 11:09
【新冠肺炎】消息：本港今日新增8宗確診個案　包括數名帝苑酒店職員
【新冠肺炎】帝苑酒店再有意大利餐廳職員確診成群組感染　所有酒店男制服員工入住檢疫中心
今日 11:22
【新冠肺炎】帝苑酒店再有意大利餐廳職員確診成群組感染　所有酒店男制服員工入住檢疫中心
凶宅 公屋 房屋署 抑鬱症 自殺

最高瀏覽

【新冠肺炎】消息：今日新增約17宗確診個案　疫情似有反彈之勢
10:32 2020/10/08
【新冠肺炎】消息：今日新增約17宗確診個案　疫情似有反彈之勢
【無知害人】只餵椰子水代奶粉致1歲女兒腦癱　純素食父母免受牢獄之災誕第二胎
13:40 2020/10/07
【無知害人】只餵椰子水代奶粉致1歲女兒腦癱　純素食父母免受牢獄之災誕第二胎
【幼稚園入學】Coffee分享兒子上N班首日情況 拆解星二代幼稚園學費
18:26 2020/10/08
【幼稚園入學】Coffee分享兒子上N班首日情況 拆解星二代幼稚園學費