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美食車先導計劃延長一年至2022年　大部分現行營運場地管理者同意繼續提供場地

社會 15:22 2020/10/09

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政府將延長美食車先導計劃一年。（資料圖片）

因應新冠肺炎對美食車營運帶來的影響，政府今日（9日）宣布將延長美食車先導計劃一年至2022年2月2日。

旅遊事務署發言人表示，自今年年初疫情爆發以來，多個美食車營運場地在大部分時間均持續關閉，以實施保持社交距離措施，美食車的營運因而受到嚴重影響，延長先導計劃多一年，可讓美食車得以在此期間繼續營運。

旅遊事務署已取得大部分現行美食車營運場地的管理者原則上同意，繼續提供營運場地，該署亦會繼續安排美食車在香港旅遊發展局舉辦的指定盛事中營運。

為增添香港旅遊景點的趣味和活力，為期2年的美食車先導計劃於2017年2月3日推出，其後延長2年至2021年2月2日。先導計劃運作至今約3年半期間，政府推出多項優化及支援措施，包括增加新場地、提供更靈活的輪替安排、容許美食車參與自選活動，以及在「防疫抗疫基金」的持牌食物業界別資助計劃下提供一次性8萬元的資助予營運者申請等。

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責任編輯：郭詩詩

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