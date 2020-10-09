【體質大不同】痰濕體質宜多曬太陽散濕氣　中醫推介不同運動助改善氣血循行

▲ 中醫推介不同運動，助痰濕體質人士改善氣血循行。

痰濕體質的人多數是因為人體臟腑功能失調，尤其是中醫概念的肺、脾、腎功能失調，引起氣血還有身體裡面的水份代謝皆失調，造成本該在身體裡面循環的水份停滯下來並聚集在一起，變成濕形成痰，最終變成痰濕體質。

痰濕體質的人生活起居方面如何調養？

在生活起居方面，痰濕體質的人最好不要居住在潮濕的環境中，要避免住在海邊、地下室等。在天氣潮濕的日子，例如華南地區的梅雨季節，或者如果連續幾天下雨了，要盡量多開抽濕機，保持居住環境乾爽。

另外，痰濕體質的人士可多曬太陽，陽光能夠增加體內陽氣，有利於散濕氣。夏天盡量少開冷氣，因為冷的環境會令人體肌膚毛孔收縮，導致濕氣難以外排。痰濕體質的人穿衣要盡量寬鬆，以棉、麻等透氣透濕的材料為好，最好少穿緊身衣褲。

痰濕體質的人如何通過運動來調養？

痰濕體質的人多數身形較為肥胖，因此運動起來比較費力，但運動的好處在於不僅可以振奮精神，更重要的是可以通過出汗排出體內的部分痰濕，像散步、慢跑、球類運動、游泳、武術，還有各種舞蹈、健身操、瑜珈等。這些運動雖然強度不高，但運動時間足夠長的話，對於改善氣血循行、化濕排濕都是很有幫助的。當然，做這些運動同樣需要循序漸進，慢慢增加運動量。

另外，運動出汗特別多的時候，不要立刻進入冷氣太強的地方，不要立刻吹風扇，也不要立刻去沖涼，因為出汗的時候，毛孔都是打開擴張的，外界的寒氣、濕氣此時很容易從毛孔侵入體內，而且體表皮膚遇到冷氣後，毛孔一旦收縮，體內的濕氣排不出去，淤積在體表，容易導致濕疹等皮膚不適，所以運動完畢不要立刻吹冷氣，汗收乾了才沖涼。

內容節錄自《養生有法 ‧ 體質養生》，獲香港浸會大學賽馬會中醫疾病預防與健康管理中心授權轉載。

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責任編輯：羅嘉欣