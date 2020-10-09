【新冠肺炎】本港新增8宗確診個案　7宗本地個案包括3名帝苑酒店員工

▲ 衞生防護中心公布今日新增8宗確診個案，共中7宗是本地感染。

政府指本港疫情似有反彈之勢，衞生防護中心公布，本港今日（9日）新增8宗確診個案，包括7宗本地個案，其中6宗與早前個案相關，1宗屬源頭不明個案；另一宗是由印度返港的輸入個案（個案編號：5167）。另外有10宗以下初步確診個案。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，3宗個案屬帝苑酒店員工，連同早前確診的酒店3樓越南餐廳工作的男子，目前累計有4人確診。詳情即看：【下一頁】

至於一宗不明源頭個案，涉及一名25歲無業男士，與家人居太子基隆街108號，平日與家人一同飲茶、吃飯。詳情即看：【下一頁】

食物及衞生局副局長徐德義指，由10月2日至8日有14宗本地個案，本地相關個案佔55%，顯著回升；9月30日至今，本港連續10日錄源頭不明個案，趨勢顯示社區有隱形傳播鏈。

當局為針對酒吧群組個案，今晚起至周日在蘭桂坊、尖沙咀及灣仔出動流動車輛派發樣本瓶，籲酒吧員工參與檢測。詳情即看：【下一頁】

先後有職員及住客確診的帝苑酒店接獲衞生署通知，住客須於今日中午前撤離，酒店及各餐廳10月9日至22日暫時休業。帝苑酒店近日先後有2名住客和餐廳職員確診，先有一名於帝苑酒店3樓一間越南餐廳做樓面工作的43歲男子（個案編號：5132）確診，一日後再有2名均於10月2日入住的泰籍女子（個案編號：5134、5141）確診，詳情即看：【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。就個案詳情及接觸者追蹤資料，有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

TOPick會密切跟進最新疫情發展，不斷更新!

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：陳子謙