【新冠肺炎】帝苑酒店再多3名員工確診　300名共用男休息室員工需檢疫

▲ 帝苑酒店先後有多人確診，昨接獲衞生署通知住客須於今日中午前撤離。（曾秋文攝）

本港新冠肺炎疫情反彈，今日再增7宗本地感染個案，帝苑酒店再有3名員工確診，包括第5163宗確診35歲男患者，屬酒店「Sabatini」意大利餐廳一名服務員，10月6日發病。衞生防護中心傳染病處主任張竹君見記者，交代最新疫情。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，早前第5132宗確診酒店越南餐廳樓面男員工後，已於10月6日到酒店向員工及住客派發樣本樽檢測，當中2名員工確診：

第5169宗：58歲男子，於帝苑酒店3樓雅苑座咖啡室的廚房工作，一直無病徵

第5170宗：46歲男子，為帝苑酒店B4層冷氣機房技工，10月7日發病

而一名35歲男員工於派發樣本樽當日放假，惟當日感不適，有發燒症狀求醫後確診，其於3樓一間意大利餐廳做樓面，屬第5163宗確診個案。

張竹君稱，至今4名確診患者均屬男性，都會去B3層男士更衣室換衫及休息室，亦會訪B3層員工餐廳進食野，「員工餐廳有男有女，但現時都是男員工確診」，相信於男性休息室互相感染機會大，故會安排曾共用休息室300名男員工送檢。

她補充，已向酒店員工及住客派發逾600個樣本樽檢測，至今僅3人確診，其餘檢測結果均為陰性；有100多名長期居酒店的住客亦已做檢測，暫未有陽性個案，但強調難確保零感染，為安全起見，亦將會聯絡住客安排下星期再做檢測。

被問及為何住客亦需撤離，張竹君稱現時應於酒店男休息室爆發，住客理論上不是曝露者，首次檢測亦為陰性，形容住客感染風險不是特別高，中心亦無建議酒店需撤離住客，相信酒店因員工不足及需作大清洗，故行政上安排全客遷離。

帝苑酒店今日指，昨晚(8日)接獲衞生署通知，住客須於今日中午前撤離，酒店及各餐廳10月9日至22日暫時休業，住客今日早上至下午陸續獲安排退房。【下一頁】

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【新冠肺炎】帝苑酒店再有意大利餐廳職員確診成群組感染 所有酒店男制服員工入住檢疫中心

帝苑酒店近日先後有2名住客和餐廳職員確診，先有一名於帝苑酒店3樓一間越南餐廳做樓面工作的43歲男子（個案編號：5132）確診，一日後再有2名均於10月2日入住的泰籍女子（個案編號：5134、5141）確診。

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記者：陳正怡