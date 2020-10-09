【新冠肺炎】再多16名確診病人康復出院　 醫管局個人防護裝備尚餘6個月用量

▲ 劉家獻表示當局現時個人防護裝備尚餘6個月用量。(馮漢柱攝)

本港新冠肺炎疫情反覆，今日（9日）新增8宗確診個案，1宗屬輸入個案，其餘7宗為本地感染。食物及衞生局副局長徐德義、衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻見記者，交代最新疫情。

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他稱，截至今早9時，再多16名確診病人康復出院，至今共有4,906名確診或疑似病人康復出院；有123名病人分別於18間公立醫院留醫，其中9人情況危殆，8人情況嚴重，其餘106人情況穩定。目前公立醫院已啟用1,119張負壓病床，使用率為58%；627間負壓病房，使用率為67%。

劉家獻表示，當局現時的個人防護裝備尚餘6個月用量，其中外科口罩量為5000萬個、N95呼吸器460萬個、保護衣620萬件、面罩1090萬個。

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記者：郭家穎