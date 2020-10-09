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【新冠肺炎】25歲住太子屬不明源頭個案曾與家人飲茶　出現喉嚨不適後到養和醫院求醫

社會 16:47 2020/10/09

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不明源頭個案的男士居太子基隆街。

本港新冠肺炎疫情反覆，今日（9日）新增8宗確診個案，1宗屬輸入個案，其餘7宗為本地感染。食物及衞生局副局長徐德義、衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻見記者，交代最新疫情。

張竹君指出，今日有一宗不明源頭個案，涉及一名25歲男士（個案編號：5166），無業，與家人居太子基隆街108號，平日會與家人一同飲茶、吃飯。他在10月7日感到喉嚨不適，到養和醫院求醫後確診。

另外，今日有6宗與之前個案相關，其中3人為帝苑酒店職員；另有3宗與之前確診個案相關，包括2名（個案編號：5165、5168）是在檢疫中心確診，而昨日初步確診的宏利員工一名31歲朋友（個案編號：5164）今日確診，他於10月4日曾與宏利員工見面，並無到過酒吧；葵涌「國寶之家」今日亦再增一人初步確診。

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衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。就個案詳情及接觸者追蹤資料，有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

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記者：郭詩詩

 

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