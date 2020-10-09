【娶妻原則】嫌不懂煮飯做家務發表不娶港女論　港男遭網民狠批︰不如娶外傭

▲ 有港男指港女不懂煮飯、做家務等，質疑娶港女沒用。

「男主外，女主內」的傳統觀念已不合時宜，夫妻關係有賴雙方用心經營。有港男在網上討論區指港女不懂煮飯、做家務等，甚至欠缺自理能力，質疑娶港女沒用，可是卻遭網民抨擊，建議他「不如娶外傭」。

港男寧單身不娶港女

該名港男於上周六（3日）在「香港討論區」以「其實宜家啲女仔娶咗返嚟，佢哋識做啲乜？」為題，表示港女不懂洗衫、煮飯、做家務等，而且很多連照顧自己都有問題，有感她們「最好就係個男人乜都幫佢哋搞掂，諗好晒」，因此總結出以下想法︰

其實係咪與其搵個人返嚟，乜都要照顧好佢。倒不如單身，好好咁照顧自己更好？

帖文引起網民討論，不過似乎不同意他的說法比較多，有人指他以煮飯、做家務為娶妻原則，批評他「你娶老婆就係為咗，有人幫你洗衫煮飯做家務照顧你」、「你講嗰啲係對菲姐（菲傭）要求」。

網民︰夫妻應互相照顧

另有網民表示夫妻一起生活，彼此應分擔家務，而且「兩個人一齊應該係互相照顧」。有網民建議港男「不如娶個菲傭或印傭」，以及「你娶佢返嚟可以請個工人俾佢，唔好當佢係工人，咁成件事就解決晒」。

不過，也有網民認同港男所說，稱應正視現實生活的問題。有人分享，「儘管結婚十幾年，感情都好好，但有時都好累好煩，重新選我寧願單身」，甚至有網民直言「娶港女一定係一場蝕本生意」。

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責任編輯︰王明芳