「少爺雞」vs「老母雞」點揀滴雞精補身？內含中醫＋藥劑師推薦滴雞精

近年喺媽媽界湧現滴雞精補身熱潮，原來滴雞精並非孕婦的補身專利，備孕、產後，甚至男女老幼都適合；但坊間滴雞精品牌眾多，是否每款都真係適合全人類補身？今日有註冊中醫師劉秀華及註冊藥劑師Diana教大家點揀適合自己的滴雞精，原來「老母雞」VS「少爺雞」，揀錯雞進補效果可以相差好遠！



只揀少爺雞 補而不燥

不少人怕飲用滴雞精補身會過分燥熱或熱毒，其實只要揀啱雞就不怕有以上問題！註冊中醫師劉秀華建議，由100日少爺雞製成的滴雞精，營養價值會比較高。相反，老母雞於生蛋過程中會釋放雌激素，容易對身體造成負荷，補身功效並不理想。

總括而言，補身揀少爺雞最好！因為無雌激素、低脂肪，而且雞隻的氨基酸、蛋白質及膠原蛋白較多及優質，營養價值高。全雞的精華化為小分子蛋白質（氨基酸），更易被人體吸收，不會造成腸胃負擔。其對孕婦而言，更有助BB健康發育，肥B唔肥媽，不會令產婦增磅。相反，老母雞皮下脂肪多且雌激素偏高，有機會影響BB正常發育；而坐月期間吸收過量雌激素，更有機會減少母乳分泌量！最重要是少爺雞性質平和，補而不燥，任何人即使男人、老人及小朋友都適合進補。



藥劑師教路 點揀滴雞精

坊間滴雞精品牌眾多，如何安心揀選高品質又適合自己飲用的？註冊藥劑師Diana教路，最緊要留意雞隻飼養過程！以益生菌餵飼、不用抗生素的最有品質保證。

以益生菌餵飼少爺雞，可活化雞隻的腸道細胞，調節其免疫系統，提高其營養利用率及生長性能，可降低病菌侵入。加上不使用抗生素飼養，可令雞隻更健壯、更具營養價值。以健康雞隻製作的滴雞精，營養價值更高呢！

國際認可 信心保證

從源頭揀好靚雞，於製作滴雞精過程都要有高規格系統才能令產品真正有信心保證！少爺滴雞精採用完整的防疫措拖歐盟SKOV智能飼養系統，全面控制環境溫度、濕度及二氧化碳濃度等，令少爺土雞能健康強壯的成長。

而且製作時，不加一滴水地萃取全雞精華、不稀釋營養濃度，不添加藥材、色素、香精及防腐劑，原汁原味。同時採用120度耐高溫七層鋁箔袋，杜絕空氣及微生物進入；加上所有雞隻均有完整產銷履歷，具齊全的檢驗報告。同時通過ISO 22000及HACCP國際認可測試認證，是信心保證。

高純度滴雞精無添加 飲用方便

少爺滴雞精不含任何化學添加，而且無鹽、無油脂、無脂味，不單止孕婦，無論男女、老年人及小朋友都適合飲用以增加免疫力，強身健體。而且飲用方便，加熱約3分鐘即可飲用！現在更有萬寧$20現金券優惠：https://bit.ly/3jNPV7f，立即以優惠價享受優質進補啦！



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