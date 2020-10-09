【崇光大減價】SOGO 35周年賞推美妝預購優惠　 SK-II+SHISEIDO護膚組盒幾錢？【附優惠詳情】

▲ SOGO 35周年賞即將舉行，多款美妝產品進行預售優惠！（圖片來源：SOGO官網）

SOGO 35周年賞將於10月21日至11月29日舉行。SOGO eStore崇光網上商店率先由10月9日開始至10月20日期間，推出SOGO 35周年賞美妝預購優惠；崇光超市Freshmart精選貨品則可於10月14日開始於SOGO eStore優先預購。

SOGO 35周年賞線上線下美妝預購推介

SOGO eStore美妝預購優惠：2020年10月9日至20日

參與預購優惠的美妝品牌包括SK-II、CLÉ DE PEAU BEAUTÉ、ESTĒE LAUDER、FRESH、HELENA RUBINSTEIN、 LANCÔME、SHISEIDO等。於活動期間在SOGO eStore購買美妝貨品，可尊享2X SOGO Rewards積分。

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崇光銅鑼灣店 SOGO CLUB 16/F SOGO 35周年賞Beauty Pre-Sale活動：2020年10月14日至20日 （10月14日只限品牌會員）

SOGO 35周年賞Beauty Pre-Sale活動場內提供頂級美妝品牌的優惠套裝及專業美容諮詢服務，SOGO Rewards會員凡於SOGO CLUB 16/F單一購物每滿淨值$2,000，即可獲贈$100美妝現金券1張，每人每日於同一品牌購物，最多可換領10張，每日數量有限，送完即止。

SOGO 35周年賞崇光超市精選食材 SOGO eStore線上預購推介

崇光超市並推出食品優惠，包括日本北海道帶子、美國嫩牛肋條、三得利山崎酒廠儲藏烤桶裝梅酒等，均有不同程度的優惠。凡於活動期間（10月14日至20日）在SOGO eStore購買崇光超市貨品，可尊享2X SOGO Rewards積分。

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成為會員

要成為SOGO Rewards會員，只需透過手機下載SOGO Rewards App免費登記，於崇光銅鑼灣店及尖沙咀店或SOGO eStore購物，均可賺取積分，憑積分可即時於App內兌換崇光電子購物禮券換購獎賞。

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責任編緝：王芷瑩