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《整容液》香港上映兩日累收逾53萬元　超越《屍殺前傳：首爾站》總票房

娛樂 16:25 2020/10/09

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《整容液》

韓國動畫電影《整容液》在昨日（10月8日）於香港上映，上映首日取得195,577元票房。另外據悉《整容液》平均每場票房力壓《TENET天能》。

截至今日（10月9日）下午3時，《整容液》香港累積票房已錄得533,116元，正式上映不足兩日已超越當年南韓大熱動畫電影《屍殺前傳：首爾站》的523,013元總票房成績。

撰文 : TOPick柴犬出動

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