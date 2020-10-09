《整容液》香港上映兩日累收逾53萬元 超越《屍殺前傳：首爾站》總票房 娛樂 16:25 2020/10/09 分享： 熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮 ▲ 《整容液》 韓國動畫電影《整容液》在昨日（10月8日）於香港上映，上映首日取得195,577元票房。另外據悉《整容液》平均每場票房力壓《TENET天能》。 截至今日（10月9日）下午3時，《整容液》香港累積票房已錄得533,116元，正式上映不足兩日已超越當年南韓大熱動畫電影《屍殺前傳：首爾站》的523,013元總票房成績。 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【整容液】南韓首部都市恐怖動畫 削肉重塑五官批判整容風氣扭曲人心 13:17 2020/10/08 【整容液】南韓首部都市恐怖動畫 削肉重塑五官批判整容風氣扭曲人心 《花地瑪︰玫瑰神蹟降臨》 歷史與宗教元素結合 屢遭試煉信念絕不動搖 今日 11:57 《花地瑪︰玫瑰神蹟降臨》 歷史與宗教元素結合 屢遭試煉信念絕不動搖 【TENET天能】《潛行凶間》導演開創逆時科幻間諜片 路蘭：時間流動最具電影感 17:30 2020/09/08 【TENET天能】《潛行凶間》導演開創逆時科幻間諜片 路蘭：時間流動最具電影感 南韓 電影 電影院 動畫片