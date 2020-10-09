《整容液》香港上映兩日累收逾53萬元　超越《屍殺前傳：首爾站》總票房

▲ 《整容液》

韓國動畫電影《整容液》在昨日（10月8日）於香港上映，上映首日取得195,577元票房。另外據悉《整容液》平均每場票房力壓《TENET天能》。

截至今日（10月9日）下午3時，《整容液》香港累積票房已錄得533,116元，正式上映不足兩日已超越當年南韓大熱動畫電影《屍殺前傳：首爾站》的523,013元總票房成績。