沈旭暉旗下公司捐450萬選舉服務予王百羽　事後稱不知情不合理

▲ 王百羽選舉開支高達489萬元。（王百羽Facebook圖片）

國際關係學者沈旭暉創辦的「GLOs」有份投資的子公司，提供逾450萬元選舉服務及貨品，予綽號「超區坦克車」的「抗爭派」王百羽，一度被懷疑是王百羽「金主」，沈旭暉昨日開腔回應，稱自己不認識王百羽，事先亦不知捐贈事項，更難以認同報價合理。

▲ 王百羽僅個人開支已花92.5萬元。（選舉事務處）

根據選舉事務處公布的資料，競逐「超級區議會」的「抗爭派」王百羽名單，其選舉開支暫時冠絕所有參選人，達489萬元，不過，獲得484萬元捐贈，其中逾450萬元的選舉服務及貨品由一間名為「U Made This」的公司捐贈，當中形象指導設計、撰寫講稿等合計92萬元；社交網站的選舉廣告費96萬元。該公司為國際關係學者沈旭暉創辦的「GLOs Company Limited」有份投資的子公司。

沈旭暉在社交專頁發表千字文回應，提供服務及捐贈事項均是由公司董事之一的創作總監陳梓謙決定並申報，陳事前並未知會母公司其他董事和股東，「昨天從同事查證，才得悉如此報價和捐獻這安排，比公眾更晚得知。」又強調，大規模提供無償服務和這類報價，並非公司政策。

沈旭暉稱，不能研判陳梓謙的高報價和捐獻無償服務的動機，他引述陳梓謙稱，是出於年輕人的手足友誼，並通過強調自己的價值，爭取與其長期合作機會。不過沈旭暉稱，難以認同報價合理又指這些行為，難免令公司、集團其他公司以及其形象帶來影響，令媒體以為他是「金主」。經溝通後，陳已即時辭職，而該公司在完成手頭項目後，就會結束。

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