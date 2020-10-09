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【保就業】工聯會轟物管公司請新人頂替資深保安　疑賺補貼差額

社會 17:16 2020/10/09

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陸頌雄聯同保安業界稱，有物管公司疑利用保就業計劃漏洞，賺補貼差價。（資料圖片）

工聯會陸頌雄稱，近日有前線保安就「保就業」計劃資助，向他求助，指有物管公司以各種理由，迫高薪保安離職，再聘請較低薪員工，意味可賺取補貼差價。

前線保安員化名A先生，他稱公司近日以不同理由，迫使他跟較高薪同事離職。他憶述有次遲到，即被上司要求企足7個鐘，也不准去廁所或飲水；A先生指他年紀大捱不住，於是離職。他稱也有同事因口罩戴不好，「拉低咗少少」而被公司解僱。

工聯會稱，「保就業」計劃按「承諾受薪僱員人數」及「指定月份」計算補助金額，其中「承諾受薪僱員人數」僅指僱主在工資補貼期內，承諾支薪僱員人數不能少於「承諾受薪僱員人數」，即不能炒人；但沒規定員工自願離職後的聘任安排。

陸頌雄稱，保安公司不應強逼員工自願離職，達至「舊人換新人」賺取更多補貼差價。他促請勞工及福利局調查有否物管公司涉案，追究「舊人換新人」的有關公司。

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責任編輯：吳卓峰

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