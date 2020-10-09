【新冠肺炎】出院2個月後症狀仍持續　87%康復者極度疲勞氣促肌肉痛

▲ 87%新冠肺炎康復者出院後2個月，仍出現極度疲勞、肌肉痛等症狀。

不可小看新冠肺炎對人體健康造成的影響。意大利一項研究指出，有87%病人出院2個月後，至少仍持續出現一種症狀，逾一半人感到極度疲勞，其他較常出現的包括氣促、肌肉痛等，惟導致長期出現新冠肺炎症狀的原因未明。

據BBC報道，「長期新冠肺炎」（long COVID）症狀並未有醫學定義，但最常見的是極度疲勞。《美國醫學會雜誌》（JAMA）於7月發表了一份針對羅馬最大醫院的研究報告。研究人員於2020年4月21日至5月29日期間，追蹤該院143名新冠肺炎患者，發現87%人士出院2個月後，至少仍出現一種症狀。研究對象中，32%人士有1至2種症狀，有55%人士有3種或以上症狀。出院病人中，53.1%人士表示疲勞，43.4%的人感到呼吸困難，27.3％人士關節痛，21.7％人士胸痛。

除了疲勞，其他較常出現的症狀包括：氣促、關節痛、胸痛、咳嗽、失去嗅覺、乾燥症候群、流鼻涕、紅眼、失去味覺、頭痛、有痰、無食慾、喉嚨痛、暈眩、肌肉痛、腹瀉。另外，病毒也會損害心臟、肺部、腎臟、腸道，並影響心理健康，如引發抑鬱症、焦慮症等。

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來自萊斯特大學的首席研究員Chris Brightling教授表示，患肺炎人士或因為肺部受損而引發更多問題。即使是受感染程度較輕的患者，也可能遇到持久、嚴重的健康問題。倫敦國王學院（King’s College London）教授Tim Spector表示，「若長期腹瀉，則會在腸道發現病毒；若失去嗅覺，它就會散佈神經線，可能是導致問題的原因。」

新冠病毒可直接影響人體多種細胞，引發過度活躍的免疫反應。另有指，感染病毒後，免疫系統將無法正常運作，致健康變差；也可能改變人體器官的功能以及新陳代謝，有機會引發糖尿病，需控制血糖水平。不過，此項研究只針對需住院治療的一小部分患者。

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責任編輯：羅嘉欣