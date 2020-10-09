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【新冠肺炎】蘭桂坊今晚設流動車派發樣本瓶　葵青石籬社區會堂周日設臨時檢測中心

社會 16:55 2020/10/09

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

食物及衞生局副局長徐德義指當局今晚（9日）將會在中環蘭桂坊設有流動車。（馮漢柱攝）

本港新冠肺炎疫情反覆，今日（9日）新增8宗確診個案，1宗屬輸入個案，其餘7宗為本地感染。食物及衞生局副局長徐德義、衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻見記者，交代最新疫情。

【新冠肺炎】本港新增8宗確診個案　3宗涉帝苑酒店員工

食物及衞生局副局長徐德義指，針對酒吧群組個案，當局今晚（9日）將會在中環蘭桂坊設有流動車，以派發樣本包，籲酒吧員工參與檢測。

另外，當局亦會於今個星期六（10日）及星期日（11日）在灣仔和尖沙咀有類似安排，令市民更方便的取得檢測包。他續指，當局會於星期日（11日）至下星期三，於近葵涌「國寶之家」的葵青石籬社區會堂設置臨時檢測中心，預計可達1000個檢測量。

徐德義提到以上兩個檢測點將會以鼻咽拭子形式採樣，市民可自願參與，有關安排將試行幾天，有關詳情將於稍後公布。

【新冠肺炎】帝苑酒店再多3名員工確診　300名共用男休息室員工需檢疫

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記者：郭家穎

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