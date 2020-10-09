御金國峯雙屍命案丈夫掟妻落樓後跳樓亡　法官裁定夫殺妻無權繼承遺產

▲ 夫婦3年前於御金‧國峯雙雙墮樓身亡，高院法官今裁定夫殺妻無權繼承遺產。

油麻地「御金．國峯」於2017年發生夫婦雙屍命案，夫婦二人爭執期間，妻子遭丈夫刀傷後拋下樓，丈夫其後再墮樓自殺，兩人同命喪大廈平台。妻子的母親早前入稟高等法院，要求法庭剔除女兒丈夫繼承遺產的權利，案件今（9日）於高等法院提訊時，丈夫的兄長表示不反對申請，法庭遂批准申請，並裁定丈夫殺害妻子，根據條例無權繼承遺產，遂委任妻子的母親為其遺產管理人。

【新冠肺炎】本港新增8宗確診個案 7宗本地個案包括3名帝苑酒店員工



事件中的兩名死者分別為30歲丈夫周偉輝及29歲妻子方燕婷，而本案原告為方的母親梁潤笑；答辯人為周的兄長兼遺產管理人周偉雄。



原告一方早前入稟要求法庭頒令，剝奪案中男死者繼承女死者遺產的權利，並要求法庭委任原告為女死者的遺產繼承人，案件今提訊時，答辯人表示不反對原告一方的申請。



法官作出裁決時指，這宗慘劇發生於2017年9月4日早上，兩名死者於2015年結婚，於事發前數天，兩人曾於寓所內發生激烈爭執，其後女死者離家3天，並於9月3日回家。同日，男死者買了兩瓶通渠水及兩把陶瓷刀回家。

▲ 油麻地「御金．國峯」於2017年發生夫婦雙屍命案，夫婦二人爭執期間，妻子遭丈夫刀傷後拋下樓，丈夫其後再墮樓身亡。(資料圖片)

案發當日早上，有鄰居聽到死者單位傳出女性尖叫聲，其後發現女死者墮樓，不久，男死者亦從單位露台墮下，兩人陳屍於寓所的5樓平台。警方到場時發現單位反鎖，反映案發時僅兩夫婦在家，警方並於單位內廚房搜出已拆開的陶瓷刀包裝，單位客廳亦有血跡，經化驗後證實血跡全部來自女死者。



女死者被發現背部及頸部有多處刀傷，手部亦有防禦性刀傷，但其主要死因為從高處墮下，因此女死者很可能因刀傷而失去知覺，隨後再遭男死者拉到露台拋下樓。而男死者的陳屍位置則較遠，反映他應該是先將妻子拋下，再墮樓自殺。

【公屋凶宅】逾千伙公屋凶宅下周起揀樓 11個單位涉兇殺案數目近年最多

法官指根據《法律修訂及改革(綜合)條例》25A條的《喪失權利規則》，任何人非法殺死另一人，即不能從殺害死者的行為中取得利益。法官認為觀乎本案案情，男死者殺害了女死者，情況符合《喪失權利規則》。而且根據《遺囑認證及遺產管理條例》，法官認為女死者的母親屬合適人選，繼承女死者的遺產。



法官因此批准原告一方申請，並下令答辯人一方從支付訟費，有關訟費將從男死者的遺產中扣除。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https：//bit.ly/3bebLM2

記者：楊詠渝