【集體回憶】無綫1999年月曆「出土」經典CP重現　古仔+家輝回到未做影帝時

▲ 1999年的無綫月曆近日被網民翻出。

早前，21年前的亞洲電視（ATV）藝員月曆被翻出後，網民似乎意猶未盡，近日再翻出1999年的TVB月曆。當年一班90年代當紅花旦小生如古天樂、宣萱、歐陽震華、關詠荷、張家輝、蔡少芬、羅嘉良及張可頤等有份拍攝月曆，除勾起大家的回憶，由於時光飛逝，網民除有感造型娘爆外，眾人拍照的甫士也很「特別」。

其實TVB於1992年開始制作自家月曆，過往每年都安排藝員影月曆，有份亮相月曆的均是當紅力捧的小生花旦，或許該年份有其主演的劇集上映。

近日「出土」的1999年無綫（TVB）月曆，找來當年12對螢幕情侶拍攝，包括羅嘉良與張可頤、吳啟華與郭可盈、于洋與薛家燕、陳浩民與滕麗名、林家棟與陳妙瑛、古天樂與宣萱、黃智賢與張慧儀、張家輝與蔡少芬、陳錦鴻與梁藝齡、林保怡與陳慧珊、黃日華與郭藹明以及歐陽震華與關詠荷。

其中，早已淡出幕前的關詠荷及郭藹明保養得宜，舊照與今日對比，外表的變化不是大，被網民讚零走樣。

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不少網民看過「出土」月曆，也笑指甫士奇怪，造型又嚇人，當中三位現已貴為影帝級演員的古天樂、張家輝及林家楝擺出古怪甫士，現在回看，感覺搞笑，有網民更笑說：「救命呀，點解d pose咁離奇，衫仲娘過亞視嗰d相。」

當中最經典CP的可說是關詠荷與歐陽震華，二人以「情侶檔」合作的電視劇包括《醉打金枝》、《美味天王》及《陀槍師姐》，當中98年播映的《陀槍師姐》裡「娥姐」跟「陳小生」可說是經典螢幕CP，而曾被譽為「90年代末無綫電視一姐」的關詠荷早年為照顧女兒而淡出娛圈，不過56歲的關詠荷被指樣子沒變。

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另一對經典CP可說是羅嘉良跟張可頤，二人合作過兩套劇集，而1998年正播映二人有份演出的《難兄難弟之神探李奇》。此外經典處境劇《真情》自95年開始播足4年，當中劇中兩對CP，于洋跟薛家燕以及黃智賢跟張慧儀也有份拍攝月曆，薛家燕演的「好姨」跟于洋演的「高醫生」廣受劇歡迎。

此外98年播映的《天地豪情》也是TVB經典作，劇中兩對CP也有份「上榜」1999年TVB月曆，包括張家輝跟蔡少芬以及黃日華跟郭藹明，而網民看過「出土」月曆後，不禁讚郭藹明樣子沒變，保養得好好。而男藝人當中，陳錦鴻唯一被讚，網民讚他「簡單永恆」。