【使徒行者3】袁偉豪為大批《使徒3》明信片簽名 「天堂哥」：自己見到都眼花 娛樂 17:03 2020/10/09 分享： 熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮 ▲ 袁偉豪飾演的「天堂哥」在《使徒行者3》繼續登場。 台慶劇《使徒行者3》在下月16日才播出，TVB已預早開始宣傳，不斷發布有關《使徒行者3》訊息造勢。而在《使徒行者2》演「天堂哥」的袁偉豪，在《使徒行者3》繼續現身。 早前袁偉豪在個人社文平台上載一張相片，相中有一大堆的《使徒行者3》「天堂哥」明信片，在明信片上有他的親筆簽名。 袁偉豪寫道：「自己見到都眼花？不過比起等咗『天堂』好耐嘅fans應該係好精神！對嗎？」 ▲ 袁偉豪為《使徒行者3》明信片簽名。（取自袁偉豪facebook） 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【使徒行者3】14個主要角色海報首度曝光 馬國明分飾兩角追撃爆seed林峯 今日 14:57 【使徒行者3】14個主要角色海報首度曝光 馬國明分飾兩角追撃爆seed林峯 【使徒行者3】爆Seed林峯回歸鬥白髮馬國明 釘姐佘詩曼預告片現身？ 17:29 2020/09/29 【使徒行者3】爆Seed林峯回歸鬥白髮馬國明 釘姐佘詩曼預告片現身？ 【使徒行者】溫裕紅效力23年被減一半人工 實力綠葉離開大台考慮移民 12:08 2020/09/25 【使徒行者】溫裕紅效力23年被減一半人工 實力綠葉離開大台考慮移民 電視劇 TVB 袁偉豪