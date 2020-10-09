【使徒行者3】袁偉豪為大批《使徒3》明信片簽名　「天堂哥」：自己見到都眼花

▲ 袁偉豪飾演的「天堂哥」在《使徒行者3》繼續登場。

台慶劇《使徒行者3》在下月16日才播出，TVB已預早開始宣傳，不斷發布有關《使徒行者3》訊息造勢。而在《使徒行者2》演「天堂哥」的袁偉豪，在《使徒行者3》繼續現身。

早前袁偉豪在個人社文平台上載一張相片，相中有一大堆的《使徒行者3》「天堂哥」明信片，在明信片上有他的親筆簽名。

袁偉豪寫道：「自己見到都眼花？不過比起等咗『天堂』好耐嘅fans應該係好精神！對嗎？」

▲ 袁偉豪為《使徒行者3》明信片簽名。（取自袁偉豪facebook）