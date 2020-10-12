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【秋季護膚】First Aid Beauty1周年感謝祭　買滿$780即送價值$392皇牌保濕抗敏護膚產品【附優惠詳情】

精明消費 13:15 2020/10/12

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

First Aid Beauty一周年感謝祭推出多項優惠。（圖片由FAB提供）

護膚品牌First Aid Beauty（FAB）主打抗敏及保濕護膚產品，適逢First Aid Beauty一周年感謝祭，官方網店及FACESSS門市於10月起推出一系列的優惠，大家可趁換季，購入新的護膚品。

點擊大圖了解產品及優惠：

    點擊圖片放大
    +3
    +2

網店優惠

是次感謝祭，客人購買滿$500，即送FAB皇牌旅行裝及港澳地區免運費（價值$ 123，相當於81折）；購買滿$780，並輸入優惠碼「HBFAB」，即送皇牌保濕產品強效保濕修復面霜一件(170g)及FAB皇牌旅行裝（價值$ 392，相當於66折）。

FACESSS門市優惠

購買FAB SKIN HERO皇牌保濕套裝即享85折優惠，額外送強效修復面部乳液(9.6g)兩份。套裝包括強效保濕修復面霜(170g)、柔膚提亮去角質潔膚片(60pcs)及溫和深層潔淨洗面乳(142g)。

購買滿$680，即可參加門市大獎賞，嬴取豐富皇牌禮遇，包括強效保濕修復面霜(56.7g )或柔膚提亮去角質潔膚片(28 pcs)或溫和深層潔淨洗面乳(56.7g)。

First Aid Beauty官方網店請【按此

First Aid Beauty專櫃

  • 尖沙咀海港城海運大廈2樓 FACESSS F49號舖
  • 銅鑼灣時代廣場4樓 FACESSS 05號舖

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編緝：王芷瑩

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