涉駕車慢駛堵路 商人造成阻礙罪成囚6周

▲ 商人陳繼同涉駕車慢駛，被裁定在公眾地方造成阻礙罪成，判囚6周。(經濟日報資料圖片)

去年8月5日有人發起三罷，53歲商人涉停車佔據九龍城交匯處3條行車線，及後沿迴旋柱慢駛一圈，經審訊後，涉案商人今（9日）於九龍城裁判法院被裁定公眾地方造成阻礙罪成，判監6星期。裁判官指，雖然被告自辯時稱車輛遭到撞擊或拍打，故停車等待警察到場，惟被告當時停車無助於警方調查，而且被告只須駛前車輛少許，就能讓其他車輛行駛，認為被告當時是有意堵路。

被告陳繼同（53歲），報稱商人，否認1項在公眾地方造成阻礙。控罪指，被告於2019年8月5日在九龍城交匯處，無合法權限或解釋，將1輛私家車多次停在上述地點，增加上述公眾地方及交通的阻礙。

裁判官今裁決時，提到控方案情指，案發當日早上，被告所駕駛的私家車連同另外2架車輛停在了九龍城交匯處，而當時被告的車輛停在了慢線約10分鐘，而該3輛私家車的前方並無任何阻礙物，而被告車輛其後沿迴旋柱慢駛一圈。裁判官認為控方證人誠實可靠，與現場片段以及被告的行車紀錄儀片段相吻合。

裁判官指，惟被告自辯時，供稱案發時車輛傳來「呯」一聲，他認為有人拍打車身或被其他車輛後後撞擊，他遂將車輛停下及等待警察到場調查，又曾經4度致電警方，其後因現場混亂及感到害怕，他沒有下車，並且在迴旋柱慢駛一圈，以等待警方到場。

裁判官續指，本案爭議在於被告當時是否在等待警方到場，而根據被告的行車紀錄儀，並未能發現有車輛被拍或撞的聲音，而車輛在停下前亦沒有車身「郁一郁」的情況出現，雖然可能因為撞擊聲不大或力道不強，所以行車紀錄儀無法錄下，但被告當時卻只是停下車輛，而不是即時下車查看，行為不吻合一般司機反應。

裁判官又指，雖然被告私家車停下以後，曾有人將雪糕筒放在車前，但3分鐘後已被人拿走，被告當時只須駛前少許，就能讓其他車輛行駛，但被告卻選擇了停下車輛，致使其他道路使用者不滿，被告所聲稱的現場混亂及感到害怕，完全是被告自己倒果為因，而且即使真的有人撞過被告的私家車，被告將車輛停在該處，亦無助於警方調查，認為被告當時是有意堵路。

裁判官判刑時指，案發在星期一早上，是交通繁忙的上班高峰期，而案發地點屬於地區性交通輸紐，考慮到被告是故意堵路，使交通受嚴重影響，為上班人士帶來不便，使乘客須步行離開，判刑須具阻嚇性，加上被告以車輛被撞及致電警方來製造煙幕，更使案情嚴重，判被告監禁6星期。被告早前承認1項汽車的轉向指示器及停車燈沒有保持清潔及有效運作罪，則被判罰款1,000元。

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記者：王仁昌