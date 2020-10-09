【飛機本地遊】HK Express11月推1.5小時「環港遊」　機票388元起【內附航班訂購詳情】

▲ HK Express11月推1.5小時「環港遊」。

新冠肺炎疫情下，港人想「飛」卻不能「飛」，HK Express（香港快運）今日（9日）宣布，將於11月推出1.5小時「環港遊（UOFlycation）」，在香港境內起飛行，讓旅客止「旅行癮」，票價388元起，市民即日下午5時起可透過HK Express官網﹑手機應用程式或指定的旅行社訂購機票。

▲ HK Express的「環港遊」行程，票價388元。 （圖片由HK Express提供）

HK Express指，「環港遊（UOFlycation）」3個航班將於今年11月1日、7日及8日出發，航程為1.5小時，體驗由香港國際機場的登機閘口開始，帶旅客回到天際，於安全的環境下進行飛行探索之旅，同時欣賞香港這個美麗都市，票價由388元起，但不包括附加費和其他額外收費，而活動亦需受條款及細則約束。

「環港遊（UOFlycation）」航班時間

日期 航班編號 出發時間 抵達時間 2020年11月1日（星期日） UO1800 下午2時30分 下午4時 2020年11月7日（星期六） 2020年11月8日（星期日）

售賣「環港遊（UOFlycation）」機票的旅行社：

香港中國旅行社有限公司

全旅達國際旅遊有限公司

東瀛遊旅行社有限公司

香港四海旅行社有限公司

香港永安旅遊有限公司

康泰旅行社有限公司

安達旅運有限公司

南華（快捷）旅行社有限公司

專業旅運

西敏旅行社有限公司

縱橫遊

不少人都關注飛機的衞生安全，HK Express說，行程中旅客要遵守一系列預防措施，包括保持適當的社交距離﹑全程必須配佩戴口罩﹑量度體溫等，公司亦會加強機艙消毒程序及採用能有效殺死空氣中99.7%病毒的HEPA高效濾網等。

除了航空公司推出本地飛體驗外，有郵輪公司擬於明年4月推逾百日環遊世界的行程，並會安排乘客每10日做1次抗體檢測，雙人艙最平12.4萬元起。有關詳情即看：【下一頁】。

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記者：陳曉瑩