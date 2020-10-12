【認知障礙】疫情所限每周僅15分鐘視像通話　院舍伯伯認知障礙症加深難獲治療

▲ 一名住在院舍的伯伯認知障礙症加深，但受疫情所限難得到妥善治療。

新冠肺炎疫情下，院舍謝絕探訪，有認知障礙症照顧策劃師就分享，一名住在院舍多年的伯伯，因長期缺乏外間刺激和體力活動，導致認知能力和活動能力出現明顯下滑情況。伯伯的女兒嘗試尋求協助，耐何每周只有15分鐘的視像通話時間，根本無法為伯伯提供妥善治療。以下為全文：

受疫情的影響，求助者比過往多，而我們亦盡力一一去幫助和解答他們的問題。不過在現實和環境的限制下，對於某些個案，我們始終會顯得有心無力....

就像最近收到的一位求助者電話，說希望我們可以為她被困在老人院舍的爸爸作認知治療一事，我們就顯得有點力不從心了。

患有認知障礙症的陳伯住在院舍多年，每星期女兒都會定時探望並帶他到附近茶樓飲茶。直到適逢疫情再次爆發，而不幸地陳伯又在這段時間意外跌倒。父女因限聚措施被迫相隔，每星期只有一次15分鐘視像通話的見面時間。而陳伯亦因為長期缺乏外間刺激和體力活動，認知能力和活動能力都出現明顯下滑的情況。

女兒曾經希望與院舍中的治療師商討爸爸的復康計劃，可惜卻被以各種原因而拒於門外。由於院舍屬政府資助，因此坊間幾乎所有的資助服務都無法同時提供協助。

面對這樣的情況，陳伯既不能外出，而我們亦無法為他提供適切的服務或治療。雖然我們曾經考慮嘗試利用每星期15分鐘的視像通話去為陳伯提供視像認知治療，但礙於十五分鐘時間實在太有限，很難達致治療效果；再加上我們與患者素未謀面，亦沒有進行過任何評估，因此我們亦無辦法可以確保治療程度真正適合患者；更麻煩的是進行視像的地方是院舍的大廳，環境不但人多嘈吵，而且職員似乎又不大願意配合。

基於以上的種種現實因素，我們最後始終無法幫助這位患者。老實說，這件事其實已經發生在一個月前，可惜至今我依然耿耿於懷.....

從公營醫療體制跳出來，其中一個原因就是希望不再受體制的拘束和現實的限制，盡我們的能力去幫助每一位患者和家屬.....沒想到最後也敗給了現實的框架和限制。

對於未能提供協助實在心感抱歉...人生不如意事，十常八九。希望疫情盡快過去，患者的情況不致太差，而我們亦可以為他們盡快提供協助。

文章獲認知障礙症照顧策劃師手記授權刊登。

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責任編輯：陳昊淋